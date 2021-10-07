全球護照排行榜出爐　日本、新加坡並列榜首　香港排第幾？

國際居留和公民身份顧問公司Henley & Partners公布《2021年全球護照排行》，日本以及新加坡以192個免簽國位居第1，香港則以171個免簽國排名第19位，中國則排在72名。

據CNN報道，在今年最後一個季度，全球護照排行榜前10名幾乎沒有改動，接圖即看排名：

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亦有幾個國家只有不到40個免簽國，包括：

109.北韓（39個國家） 110. 尼泊爾和巴勒斯坦地區 (37個國家) 111.索馬里 (34個國家) 112.也門（33個國家） 113.巴基斯坦（31個國家） 114.敘利亞（29個國家） 115.伊拉克（28個國家） 116.阿富汗（26個國家）

Henley & Partners是基於國際航空運輸協會（International Air Transport Association）提供的數據，自 2006 年，根據各國可享免簽證、優惠簽證或電子簽證的國家來做排名，是次榜單亦未有考慮不同國家在疫情下的臨時限制。

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