  • 26°C
香港時間 : 20211007日 (四) 22:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球護照排行榜出爐　日本、新加坡並列榜首　香港排第幾？

環球政經 20:48 2021/10/07

分享：

國際居留和公民身份顧問公司Henley & Partners公布《2021年全球護照排行》，日本以及新加坡以192個免簽國位居第1，香港則以171個免簽國排名第19位，中國則排在72名。

據CNN報道，在今年最後一個季度，全球護照排行榜前10名幾乎沒有改動，接圖即看排名：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

亦有幾個國家只有不到40個免簽國，包括：

109.北韓（39個國家）

110. 尼泊爾和巴勒斯坦地區 (37個國家)

111.索馬里 (34個國家)

112.也門（33個國家）

113.巴基斯坦（31個國家）

114.敘利亞（29個國家）

115.伊拉克（28個國家）

116.阿富汗（26個國家）

Henley & Partners是基於國際航空運輸協會（International Air Transport Association）提供的數據，自 2006 年，根據各國可享免簽證、優惠簽證或電子簽證的國家來做排名，是次榜單亦未有考慮不同國家在疫情下的臨時限制。

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

香港特區護照 歐盟 航空 疫情 簽證

上一篇文章

【iM人物專訪】 跨境理財通商機處處 陸庭龍教年輕人如何迎接機遇

下一篇文章

【精神健康】調查顯示：港人對精神健康的態度和意識仍然不足 污名化和誤解仍然嚴重
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成