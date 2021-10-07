  • 29°C
香港時間 : 20211007日 (四) 20:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外樓訊】英國9月樓價上漲1.7%　創15年來最大增幅

理財智慧 17:59 2021/10/07

分享：

據《路透》報道，英國抵押貸款機構Halifax在周四公布，在置業人士稅收減免結束前，當地9月樓價漲幅，較8月份上漲1.7%，平均達267,587英鎊，為近15年來的最大漲幅。

【筍工推介】司法機構請司法書記 月薪2.1萬元至5.3萬元 入職需具備哪些條件 【見下頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

報道指，英國9月樓價創下自2007年2月以來最大增幅。與去年同期相比，英國去年8月樓價為7.2%，今年則增至7.4%。

自去年英國首次解除防疫限制，疫情之下人們對遠離市中心、有辦公空間的大房子的需求推動，以及財政部長薩納克（Rishi Sunak）削減印花稅後，英國的房地產市場一直都在升溫狀態。

【海外樓市】英國樓價創歷史新高 倫敦樓價按年升幅「跑輸」大市 【見下頁

雖然印花稅限時減免政策到9月份已完全結束，Halifax的董事總經理Russell Galley指出，待售房屋短缺仍會是市場繼續蓬勃的最大因素；而即將樓價增長速度放緩，明年的樓價亦不會大幅下跌。

同場加映：【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

樓價 地產 印花稅 倫敦 英國 英鎊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用