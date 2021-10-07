【海外樓訊】英國9月樓價上漲1.7%　創15年來最大增幅

據《路透》報道，英國抵押貸款機構Halifax在周四公布，在置業人士稅收減免結束前，當地9月樓價漲幅，較8月份上漲1.7%，平均達267,587英鎊，為近15年來的最大漲幅。

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報道指，英國9月樓價創下自2007年2月以來最大增幅。與去年同期相比，英國去年8月樓價為7.2%，今年則增至7.4%。

自去年英國首次解除防疫限制，疫情之下人們對遠離市中心、有辦公空間的大房子的需求推動，以及財政部長薩納克（Rishi Sunak）削減印花稅後，英國的房地產市場一直都在升溫狀態。

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雖然印花稅限時減免政策到9月份已完全結束，Halifax的董事總經理Russell Galley指出，待售房屋短缺仍會是市場繼續蓬勃的最大因素；而即將樓價增長速度放緩，明年的樓價亦不會大幅下跌。

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