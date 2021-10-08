【疫情熱話】單親男司機為養家 假日帶兒子開工 貼紙條望乘客勿舉報

在疫情衝擊下，部份行業的生計受到影響，為了養家糊口，近日有台灣網民於社交平台分享一張照片，看到一名網約車的司機在座位後面張貼一張紙條，並指自己是一名單親爸爸，因為疫情影響收入，再加上雙親已不在人世，在沒有人照顧的情況之下，假日時帶上兒子一起上班。

樓主在帖文中稱讚司機是「很棒的年輕老爸」，乘車期間與司機聊天，感覺對方是很有禮貌，對司機遭遇表示體諒「疫情期間，大家都辛苦了。」

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出引來網民熱議，有人覺得不解為何要張貼一張紙條，反而對司機遭遇深感心酸，「就算遇到了，沒有那張紙條，為什麼要檢舉？是個很可愛的風景呀。」、「很感動但也有點感傷，希望他一切都好。」、「可以提供司機資訊嗎？下次搭車支持一下這位司機。」、「真的希望大家多一點體諒。」

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責任編輯：陳頌潔