▲ 【阿里巴巴9988】阿里旗下飛豬旅行：國慶鄉村民宿訂單增5.6倍 遊客追求深度遊、鄉村消費

內地國慶節長假期（10月1日至7日）再度喚起境內旅遊及消費需求，阿里巴巴 （09988） 公布旗下各個平台的「十一黃金周」統計，國慶假期間的高星級酒店訂單較9月增長3.8倍，而鄉村民宿訂單量增5.6倍。

內地掀起鄉村深度遊熱潮，飛豬數據顯示，長假期期間的鄉村民宿訂單量，較整個9月份增長超過560%，其中00後發起的鄉村民宿訂單較整個9月增長400%。

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遊客更願意「上天下海」

遊客放鬆身心的方式越趨多元化，更願意「上天下海」，據飛豬平台統計，今年長假期期間的衝浪、潛水相關活動預訂量，較整個9月份增加超過200%；露營預訂量增加超過14倍；徒步行山與攀岩的預訂量則增加超過13倍。

內地高星級酒店長假期期間訂單量較整個9月份增長超380%，平均消費金額較9月增長超過30%。此外短途旅遊熱度不減，根據飛豬的訂單統計，車程三小時以內的本地及周邊遊是今次長假期的主力，佔長假期出遊訂單近60%。

飛豬平台國慶首三日出票量增1倍

10月1日至10月3日期間，飛豬平台的門票出票量按年增長超過100%。整體出遊人群之中，有近70%屬於90後，反映年輕人的出行需求更為旺盛。

阿里巴巴又稱，首都北京成為長假期最熱門的出遊目的地，上海、成都、重慶、西安、杭州、武漢、廣州、長沙及昆明分列第二至第十位。

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編輯：李哲毅