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【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增

環球社會熱點 17:17 2021/10/07

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英國1月底開放讓符合領取英國國民海外護照（BNO）資格的香港人申請BNO赴英，當地生活成本成港人關注焦點。有英國智庫建議，未來3年或每年加5%市政稅才能維持疫情前服務水平。亦有研究機構警告，英國明年能源費用或上漲30%。

約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲 【下一頁】

英國智庫財政研究院（IFS）表示，根據政府預算，每年最少需要增加3.6%市政稅（council tax）才能維持疫情前服務水平。但到2024至2025年度，額外成本及需求更有機會令賬單數目是上漲5%。

研究機構Cornwall Insight分析師勞里（Craig Lowrey）表示，民眾還需為天然氣價格進一步波動，更多供應商或會倒閉作準備，警告明年能源費用或會上漲30%。

機構預測，明年夏天能源價格上限將升至約1,660英鎊（約1.8萬港元），較本月初的創紀錄價格上限1,277英鎊（約1.3萬港元）增加近400英鎊（約4,227港元）。

天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 【下一頁】

受能源批發價格上漲影響，本月很多英國家庭能源費用已上漲12%。英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）每半年調整能源價格上限，行業專家警告，下次審查、即4月時價格或再次大幅增加。

IFS研究經濟學家奧格登（Kate Ogden）表示，英國下個財政年度或會特別艱難，加上部分新冠疫情相關情況持續帶來壓力，整體開支亦會特別緊張。IFS指，英國政府上月公布的社會關懷政策將每年花費50億英鎊（約528億港元），幾乎是未來3年分配所得資金的3倍。

地方政府協會（Local Government Association）主席賈米森（James Jamieson）表示，地區服務面臨的巨大財政壓力，無法單靠市政稅收入解決，對政府只靠市政稅及社會關懷方案解決問題的想法感到震驚。

英國政府發言人表示，自疫情以來已向地方議會撥款逾120億英鎊（約1,268億港元），其中逾半可用於當地政府認為適合的開支項目，認為地區問題最好交由地區政府解決。

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責任編輯：李俊儀

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