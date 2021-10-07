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【富豪排名】25年來首次　特朗普跌出福布斯美國富豪榜400強

環球政經 18:38 2021/10/07

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《福布斯》報道，估計美國前總統特朗普（Donald Trump）的身家為25億美元，令他距離今年福布斯400強美國富豪榜的門檻還差4億美元。

報道提到，其實特朗普與一年前相比仍一樣富有，當時他在排名第339位，但自疫情開始以來，其身家縮水了6億美元。報道續指，科技股、加密貨幣和其他資產在疫情期間發展蓬勃，而特朗普大部分財富——房地產已萎靡不振，令到他被排除在400強美國富豪榜外。

【筍工推介】司法機構請司法書記 月薪2.1萬元至5.3萬元 入職需具備哪些條件 【見下頁

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《福布斯》指出，特朗普5年前有一個千載難逢的機會，令到其財富來源更多元化，2016年總統大選剛結束時，特朗普被敦促「放下」其房地產資產，從而在沒有利益衝突的情況下上任。

事實上，在特朗普2016年當選美國總統後，其財富排名已連續5年下滑。

福布斯富豪榜名單出爐 特朗普排名大跌298位【見下頁

根據福布斯400強美國富豪榜，亞馬遜創辨人貝索斯（Jeff Bezos）以2010億美元的身價，第4年蟬聯榜首；特斯拉（TESLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk ）以1905億美元排第2位、Facebook創辨人朱克伯格（Mark Zuckerberg）以1345億美元排在第3位，而身家1340億美元的微軟（Mircosoft）聯合創辨人比爾蓋茨位於第4位。

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撰文 : 陳楚琨

美國 比爾蓋茨 富豪 貝索斯 朱克伯格 馬斯克 特朗普 福布斯富豪榜

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