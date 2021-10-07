【富豪排名】25年來首次　特朗普跌出福布斯美國富豪榜400強

《福布斯》報道，估計美國前總統特朗普（Donald Trump）的身家為25億美元，令他距離今年福布斯400強美國富豪榜的門檻還差4億美元。

報道提到，其實特朗普與一年前相比仍一樣富有，當時他在排名第339位，但自疫情開始以來，其身家縮水了6億美元。報道續指，科技股、加密貨幣和其他資產在疫情期間發展蓬勃，而特朗普大部分財富——房地產已萎靡不振，令到他被排除在400強美國富豪榜外。

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《福布斯》指出，特朗普5年前有一個千載難逢的機會，令到其財富來源更多元化，2016年總統大選剛結束時，特朗普被敦促「放下」其房地產資產，從而在沒有利益衝突的情況下上任。

事實上，在特朗普2016年當選美國總統後，其財富排名已連續5年下滑。

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根據 福布斯400強美國富豪榜 ，亞馬遜創辨人貝索斯（Jeff Bezos）以2010億美元的身價，第4年蟬聯榜首；特斯拉（TESLA）行政總裁馬斯克（ Elon Musk ） 以1905億美元排第2位、Facebook創辨人 朱克伯格（ Mark Zuckerberg）以1345億美元排在第3位，而身家1340億美元的微軟（Mircosoft）聯合創辨人比爾蓋茨位於第4位。

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