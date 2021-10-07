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【人幣定存】人幣半年定存息最高2.85厘 破頂息周內頻頻換位

16:59 2021/10/07

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招商永隆今天加半年人民幣定期存款0.1厘、至2.85厘，躍升為高息王。

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人民幣在岸價及A股於明天（10月8日）復市，市料跨境頭寸轉趨鬆動，兩地人民幣拆息將逐漸回落，不過，港銀的人民幣定期存款加息潮未有遏止，中資行更於短短4天內3招齊發，招商永隆今天（7日）上調半年人幣定存年息0.1厘，新息率至2.85厘，頓晉級為冠絕全城的高息王，打破富邦剛於本周一（4日）才勁加半年年息至2.8厘的紀錄。

勇進的招商永隆，更頻頻出擊，本周二（5日）才把屬快閃優惠的半年定期存款起存額，由10萬元（人民幣，下同）急降五成至僅須5萬元。同日，招商永隆又調升另一電子渠道開立的6個月定存年息0.1厘、新報2.6厘。今天再調升上述快閃特惠息至2.85厘。

港元定存最高息5.5厘【下一頁

綜觀10月開局至今，大小行齊加息，最矚目的是，恒生 （00011） 驟加7天人幣定存年息兩厘至12厘的超高息。渣打更全面上調短中長息，如半年年息加0.1厘至2.4厘。專家預期，發鈔行甫踏入第4季已搶閘加息，料中小行須猛出招迎戰還擊，除了鬥加息外，又急降門檻，冀增競爭力。

而展望人民幣後市，渣打香港財富管理投資顧問董事趙海珠今午在記者會上預期，人民幣約在6.45區間上落。

那邊廂，中資大行另闢戰線，工銀亞洲推出「灣區服務通」全新資金定期存款推廣，客戶若持有大灣區內地9大城市（廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、 中山、江門或肇慶）的中國工商銀行帳戶，並攜同上述地區的帳戶借記卡，親臨工銀亞洲分行，以全新資金開立188天定期存款，可享特惠年利率高達2.6厘，入場費10萬元，上限100萬元。推廣期由即日起至今年10月29日，額滿即止。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富邦銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 招商永隆 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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