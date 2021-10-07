【串流平台】Disney+ 11月16日正式登陸香港 最多7人共同收看年費為738元

各位Disney粉絲有福了！華特迪士尼公司本周四（7日）宣布，串流服務Disney+將於11月16日進軍香港，大眾可一次過欣賞來自6大品牌、逾1,200部電影以及1.6萬集劇集，現時月費定價為73元，年費則為738元，最大亮點莫過於每個帳戶可最多容納7個使用者，並透過GroupWatch功能，同步邊觀看影片，邊和家人朋友使用表情符號溝通。

於Disney+上，訂閱者可以瀏覽來自迪士尼、彼思（Pixar）、Marvel、星球大戰（Star War）、國家地理（National Geographic）及Star等6大品牌的經典電影及劇集，包括長片、劇集，紀錄片、短片等各式各樣的內容及獨家原創作品。目前Disney+平台同步支援4部裝置串流，而其內容更可下載至逹10部裝置，包括電腦（Chrome、Safari、Firefox）、智能手機及平板電腦（Android、Apple iPhone、iPad和iPad touch）、智能電視（LG TV、Panasonic TV、Samsung和Hisense TV）以及聯網電視設備（Google TV、PlayStation 5、Xbox One）等。

設家長監護功能

凡香港觀眾訂閱Disney+，即可於下月16日起觀賞，每個帳戶容許最多容納7個使用者，並可自訂名稱、介面語言，自動播放GroupWatch及個人化設定，訂閱者可從超過100個角色當中，挑選合心意的頭像。有別與其他串流平台，Disney+設置家長監護功能，可設定PIN碼防止兒童觀看特定內容，以便管理兒童的使用者介面；此外，平台則設有輔助使用功能，提供可隱藏式字幕、口述影像、輔助導航、協助有障礙的使用者發掘及享受影片。

平台影片質素高達4K，並提供多達23種配音和字幕，更預告未來會增至28種語言，包括粵語、英語、法語、意大利語、日語、韓語、普通話以及西班牙語等，而在平台使用介面方面，Disney+亦會提供多達15種語言，供各位用家選擇，未來亦會增加至20種語言，包括中文和英文。

由11月16日起，香港用家可於DisneyPlus.com或Disney+應用程式等渠道訂閱，現時月費定價為73元，年費則為738元，每個帳戶容許最多容納7個使用者，並可透過信用卡、扣賬卡以及PayPal等支付。

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撰文：潘曉豐

攝影：阮蘭芳