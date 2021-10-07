  • 26°C
香港時間 : 20211007日 (四) 22:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【串流平台】Disney+ 11月16日正式登陸香港 最多7人共同收看年費為738元

環球政經 16:03 2021/10/07

分享：

各位Disney粉絲有福了！華特迪士尼公司本周四（7日）宣布，串流服務Disney+將於11月16日進軍香港，大眾可一次過欣賞來自6大品牌、逾1,200部電影以及1.6萬集劇集，現時月費定價為73元，年費則為738元，最大亮點莫過於每個帳戶可最多容納7個使用者，並透過GroupWatch功能，同步邊觀看影片，邊和家人朋友使用表情符號溝通。

於Disney+上，訂閱者可以瀏覽來自迪士尼、彼思（Pixar）、Marvel、星球大戰（Star War）、國家地理（National Geographic）及Star等6大品牌的經典電影及劇集，包括長片、劇集，紀錄片、短片等各式各樣的內容及獨家原創作品。目前Disney+平台同步支援4部裝置串流，而其內容更可下載至逹10部裝置，包括電腦（Chrome、Safari、Firefox）、智能手機及平板電腦（Android、Apple iPhone、iPad和iPad touch）、智能電視（LG TV、Panasonic TV、Samsung和Hisense TV）以及聯網電視設備（Google TV、PlayStation 5、Xbox One）等。

設家長監護功能

凡香港觀眾訂閱Disney+，即可於下月16日起觀賞，每個帳戶容許最多容納7個使用者，並可自訂名稱、介面語言，自動播放GroupWatch及個人化設定，訂閱者可從超過100個角色當中，挑選合心意的頭像。有別與其他串流平台，Disney+設置家長監護功能，可設定PIN碼防止兒童觀看特定內容，以便管理兒童的使用者介面；此外，平台則設有輔助使用功能，提供可隱藏式字幕、口述影像、輔助導航、協助有障礙的使用者發掘及享受影片。

平台影片質素高達4K，並提供多達23種配音和字幕，更預告未來會增至28種語言，包括粵語、英語、法語、意大利語、日語、韓語、普通話以及西班牙語等，而在平台使用介面方面，Disney+亦會提供多達15種語言，供各位用家選擇，未來亦會增加至20種語言，包括中文和英文。

由11月16日起，香港用家可於DisneyPlus.com或Disney+應用程式等渠道訂閱，現時月費定價為73元，年費則為738元，每個帳戶容許最多容納7個使用者，並可透過信用卡、扣賬卡以及PayPal等支付。

更多詳情：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：潘曉豐

攝影：阮蘭芳

星球大戰 串流 Disney 電影 紀錄片 LG Apple PayPal PlayStation XBOX
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成