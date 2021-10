【理財智慧】虛擬貨幣是否可取代黃金 成為更好的避險工具?

根據我們的認知,投資者在面對不明朗的金融市場也會考慮買入黃金作為避險或對抗通漲的工具。我們正對面地緣政治的風險增加 ( 中美貿易戰、新冠疫情) 和股票市場的波動 (港股跌穿24,000點)等因素,是否要考慮買入黃金作為避險的工具呢? 但有別於過往只有黃金作為避險工具,現在不少人都建議購買虛擬貨幣作為避險,作為投資者應該如何在兩者之間取捨呢? 作者認為現階段虛擬貨幣未能取代黃金作為避險的工具。

黃金

有別於紙幣的憑票即付(Promises to pay the bearer on demand at its office here) ,黃金是實體存在並具有內在價值 (intrisic value) 的產品,不需要任何國家或地區承認它的價值,也不會因為任何一個國家或地區的政府倒台而變成「廢紙」。它本身已經具有價值,甚至隨時可以將去任何一間珠寶公司立即兌現,只是價值的高與低則按當時金價而釐定。

【金價走勢】滙豐降今年金價預測3.3% 美元走強加劇黃金弱勢【下一頁】

虛擬貨幣

虛擬貨幣中最廣泛認識一定是比特幣,甚至近年被稱為「數字黃金」,但有別於黃金,虛擬貨幣主要以非實體而存在,但在香港已有虛擬貨幣櫃員機具有提現的功能。與黃金類似,虛擬貨幣具有保值和變現的功能,甚至投資表現比黃金更好。隨著虛擬貨幣的興起,愈來愈多付款平台和國家都願意接受以加密貨幣作為支付,例如PAYPAL開始接受比特幣支付和薩爾瓦多正式將比特幣作為國家法定貨幣。

【Bitcoin】比特幣續升曾逼近5.2萬美元 較7月低位反彈逾6成(第二版)【下一頁】

具有作為貨幣的特質

黃金和虛擬貨幣也具有經濟學中作為貨幣的特性,包括交易媒介、支付和儲存等功能。同樣地,兩者與紙幣不同,數量都是有限的 (自從本金位失效後,貨幣的數量可以變成無限),根據資料顯示,世界上黃金總量為205,000噸,而比特幣總量為210,000,000個,由於受到供需的影響,令到它們的價格會因而上升和下跌。

黃金優點:偽造和盜取困難

由於黃金存在已久,因此發展為一個成熟的市場,不論在儲存、保安和交易上也是具規模性。但虛擬貨幣始終是一個新興的投資市場,只有十多年的歷史,因此仍有不足的地方,例如近年屢次發生盜竊的事件,例如加密交換平台Poly Network在今年8月被竊走超過6億美元、2014年日本比特幣交易所Mt. Gox被竊走85萬個比特幣。同時,由於虛擬貨幣雖然交易紀錄不能被消除,交易者大多以加密和匿名形式進行交易,因此如果發生失竊的事件,較難找到偷竊者。

黃金優點:較低的波幅

雖然黃金與虛擬貨幣都是高波幅的投資品,但對比後者,前者的價格由不同的因素影響,包括美國的貨幣政策、美元匯價、股市表現、通漲等,同時黃金的價格也與其他貴金屬的價格掛鉤。但後者主要是受到供需的影響,個別人士言論或國家政策都會有影響,甚至會在無原因的情況下上升或下跌,在一星期內甚至會發生飆升和暴跌的情況,因此可以被視為良好的投資,但不是一個作為分散風險的投資。

黃金優點:認受性

正如前面提及,雖然有不少支付公司或國家開始接受以比特幣作為支付單位,但相信令虛擬貨幣在全球普及需要一段更長的時間,因為有部分國家或地區的財金官員已發表對虛擬貨幣的不信任,例如中國人民銀行在9月已表明與虛擬貨幣有關的所有交易均為非法、美國財政部長葉倫也指出濫用虛擬貨幣是一個日益嚴重的問題。同時,虛擬貨幣具有去中心的概念,因此各國的中央銀行均不願意被取代其貨幣主權的地位。

總括而言,雖然黃金與虛擬貨幣均具有作為貨幣的特質,但由於虛擬貨幣的市場仍處於起步的階段,需要更多的時間去發展,增加市場的認受性和安全性,現時只能作為投資的工具。相反,黃金已經是一個成熟的市場,雖然可能投資回報較低,但作為避險的工具已經足夠。作為投資者,可以考慮在自己的資產配置上加入黃金,以達到分散風險的效果。

同場加映: 【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳佳恩