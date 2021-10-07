【美股焦點】晨星：寬護城河股票能承受成本上漲、估值吸引　哪些美股被點中？

▲ 晨星：寬護城河股票能承受成本上漲、估值吸引 哪些美股被點中？

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，隨著新冠變種病毒的案例呈下降趨勢，預計美國經濟將恢復正常化的步伐，認為具有長期競爭優勢的的公司，即寬護城河股票（wide-moat）的估值仍具有吸引力。而且，該等股份更能承受成本上漲壓力，及抵禦市場調整。

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晨星認為，成長型股票在上季度的表現優於價值型和核心類股票。然而，該行預計持續的經濟復甦將繼續利好價值型股票，並認為能源股是最被低估的板塊。

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對於通脹，晨星美國經濟研究主管Preston Caldwell指，繼續預測通脹將在2022年放緩，但即使通脹持續的時間超過該行的預期，寬護城河股票通常更有能力承受成本上漲。此外，如果遇上市場調整，寬護城河股票亦較穩健。

Dave Sekera指，考慮到中國政府最近採取的一系列監管行動，中國企業面臨的監管風險還沒有結束，但認為在價格下跌之後，許多中國企業的美國預託證券（ADR）提供足夠的安全邊際，足以充分補償投資者面對的風險。

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編輯：袁諾曦

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