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【職場熱話】老闆出多一部公司電話給同事 下屬仿如24小時候命 網民：訊息是否可以已讀不回？

理財智慧 09:00 2021/10/08

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職場上，有些同事因為工作需要擁有2部手機，但近日有網民於網上討論區發文，指老闆為了公私分明，建議給多一部手機讓同事當作公事，但樓主覺得下班後仍用公司電話好像要24小時待命，令人感到壓力，因此他擔心當全公司的同事帶多一部電話怎麼辦。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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    +5

 

【職場熱話】 打工仔上班只顧聊天 抱怨90後同事準時下班 網民：憑甚麼要別人加班來幫你  【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得很麻煩要拿住兩部電話回家，「這麼麻煩要拿住兩部手機。」、「是誰想出來的？弄這麼多東西，又要帶多一部電話。」、「煩不單止要經常看訊息，訊息是否可以已讀不回就算了。」

樓主同意網民的見解，明明是公司電話奈何要帶回家，「最麻煩是之前用私人電話開了很多群組，有時候已讀不回就算了，但用了公司電話後就不能已讀不回，因為連老老闆都知道你已讀。」

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

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責任編輯：陳頌潔

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