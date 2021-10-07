【新能源車】十一國慶新能源汽車銷售旺 官媒讚好新能源車股齊炒上

內地官媒報道，在十一國慶期間，多地舉辦車展及汽車銷售網點，其中在天津舉辦的國際汽車展覽的980台車，新能源車數目佔比15%。報道又指今年以來中央及地方政府均加大新能源汽車的發展力度，加上十一期間車展，刺激國內汽車消費。

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今日多隻新能源車股續彈，比亞迪股份 （01211） 升3.7%至248.6元，理想汽車 （02015） 升4.3%至108元，小鵬汽車 （09868） 升4.9%至142.4元，後兩者在1個月低位反彈近一成，比亞迪從1個月低位彈近5%。

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