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【新能源車】十一國慶新能源汽車銷售旺 官媒讚好新能源車股齊炒上

股樓投資 16:37 2021/10/07

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內地官媒報道，在十一國慶期間，多地舉辦車展及汽車銷售網點，其中在天津舉辦的國際汽車展覽的980台車，新能源車數目佔比15%。報道又指今年以來中央及地方政府均加大新能源汽車的發展力度，加上十一期間車展，刺激國內汽車消費。

延伸閱讀：【恒大危機】債券償還能力成疑  彭博列出「下一隻恒大」內房股名單 見【下一頁

今日多隻新能源車股續彈，比亞迪股份 （01211） 升3.7%至248.6元，理想汽車 （02015） 升4.3%至108元，小鵬汽車 （09868） 升4.9%至142.4元，後兩者在1個月低位反彈近一成，比亞迪從1個月低位彈近5%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

銷售 展覽 新能源 汽車 經濟 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211）

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