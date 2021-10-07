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約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲

環球社會熱點 17:39 2021/10/07

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英國首相約翰遜周三（6日）在保守黨大會發表講話，為近日英國貨車司人手不足，嚴重影響當地供應鏈而辯護。約翰遜表示，英國會逐漸擺脫依賴大量低薪非本地工人，誓言將英國打造成高薪高技術經濟。但他此番言論被商界領袖狠批為「經濟文盲」。

約翰遜擬提高最低工資 時薪料升至近100港元 【下一頁】

英國因貨車司機人手不足，面臨燃料及食物供應中斷之際，約翰遜（Boris Johnson）周三在保守黨大會發表演講，為政府處理手法辯護，同時闡述對英國脫歐後及新冠肺炎疫情復甦後的願景。

約翰遜指，英國目前面對燃料、食品及工業危機，只是經濟復甦其中必經部分，不希望英國脫歐後仍依賴大量低薪非本地工人，希望將英國打造成高薪酬、高技術、高生產力及低稅率的經濟，因此要控制移民數量。約翰遜表示，即使計劃需時甚久，過程或會面對困難，亦是回應民眾當年支持脫歐而帶來新經濟改變。

但商界領袖普遍對約翰遜的言論並不受落，更批評他為「經濟文盲」（economically illiterate）。

天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓 【下一頁】

自由市場智庫研究亞當斯密研究所負責人萊什（Matthew Lesh） 表示，約翰遜阻礙勞力市場運作。目前經濟在脆弱狀態中復甦，但約翰遜在此時卻提高稅收，並迴避有意義的改革。

萊什續指，限制移民並不是導致商品供應短缺及價格上升的單一原因，亦沒有證據表明外籍勞工降低本地工人生活水平。他認為政府可控制移民數量同時讓移民填補就業技能差距。

此外，亦有商界聲音質疑，限制非本地工人數量會導致企業聘請員工成本大增，從而將成本轉移至消費者身上，帶動整體物價上漲。

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責任編輯：郭麗明

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