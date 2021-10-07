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陸金所香港再推迎新優惠　新客戶每日資產維持5萬兩個月可獲1000元Apple Gift Card

Hot Talk 16:34 2021/10/07

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陸金所香港10月再推迎新優惠，每位新客戶最高可享價值1,000元的電子蘋果禮品卡（Apple Gift Card）獎賞，另外升級至VIP會員並符合每日資產要求的客戶，最高將獲得價值約8,499元的iPhone 13 Pro 128GB。

    點擊圖片放大

於10月1日至10月31日期間，新客戶於線上成功開戶，並於開戶當日起計至2022年1月2 日前賬戶資產維持：

1. 每日資產達10,000元，可獲價值500元Apple Gift Card；

2. 每日資產達50,000元，可獲價值1,000元Apple Gift Card。

於活動期內，客戶只需充值至賬戶資產總值滿足會員等級要求，並維持指定賬戶每日資產水平，將可相應獲得價值400元至4,000元不等的陸香港投資現金券，最高更可獲價值約8,499元的最新iPhone 13 Pro 128GB。若想獲得iPhone 13 Pro，賬戶總資產值需達1000萬元，並維持每日資產達標至明年1月1日23時59分，即最少要維持兩個月。

    點擊圖片放大

於活動期內，在陸香港APP上認購基金產品總額達指定要求的合資格客戶，更可額外享有最多1,000港元的投資現金券獎賞。

另外，陸金所香港亦設有「陸香港10月好友邀請註冊獎賞」，以及「陸香港10月登入領劵獎賞」。

Apple iPhone 13 基金 iPhone 陸金所
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