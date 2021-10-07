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【開戶優惠】陸金所香港推迎新優惠　新客注資5萬元可獲1000元Apple Gift Card

Hot Talk 18:12 2021/10/07

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【開戶優惠】陸金所香港推迎新優惠　新客注資5萬元可獲1000元Apple Gift Card

陸金所香港10月再推迎新優惠，每位新客戶最高可享價值1,000元的電子蘋果禮品卡（Apple Gift Card）獎賞。另外，升級至VIP會員並符合每日資產要求的陸金所香港客戶，最高將獲得價值約8,499元的iPhone 13 Pro 128GB，但須維持帳戶內有1000萬元資產。

    點擊圖片放大

於10月1日至10月31日期間，新客戶於線上成功開戶，並於開戶當日起計至2022年1月2 日前賬戶資產維持：

1. 每日資產達10,000元，可獲價值500元Apple Gift Card；

2. 每日資產達50,000元，可獲價值1,000元Apple Gift Card。

於活動期內，客戶只需充值至賬戶資產總值滿足會員等級要求，並維持指定賬戶每日資產水平，將可相應獲得價值400元至4,000元不等的陸香港投資現金券，最高更可獲價值約8,499元的最新iPhone 13 Pro 128GB。若想獲得iPhone 13 Pro，賬戶總資產值需達1000萬元，並維持每日資產達標至明年1月1日23時59分，即最少要維持兩個月。

    點擊圖片放大

於活動期內，在陸香港APP上認購基金產品總額達指定要求的合資格客戶，更可額外享有最多1,000港元的投資現金券獎賞。

另外，陸金所香港亦設有「陸香港10月好友邀請註冊獎賞」，以及「陸香港10月登入領劵獎賞」。

*同場加映【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？（附Time code） 

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？？豐劉紹文教揀新舊經濟股  

 

Apple iPhone 13 基金 iPhone 陸金所

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