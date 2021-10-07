【異動股】兗煤澳大利亞急升18%　傳中國或已允許運載小量澳洲燃煤

兗煤澳大利亞(03668)全日大升逾18%。據金融時報報道，中國在非正式禁止進口澳洲煤炭近1年後，有傳已允許卸載小量澳洲燃煤。

報告引述船舶經紀公司Braemar ACM Shipbroking的首席乾貨分析師里斯蒂奇(Nick Ristic)説，在多箇中國港口外等候的幾艘澳大利亞貨船上個月終於靠港，而船隻的吃水深度有所改變，表明船上的煤炭已被卸載。他估計約有45萬噸煤炭被卸下。

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