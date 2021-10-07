【數碼轉型】企業揀選數據中心　可持續發展成考量因素

▲ 全球互連及數據中心公司Equinix香港董事總經理譚國雄（左一）指，隨着企業經營及運作方式轉變，數據儲存服務的需求有增無減。

疫情促使行業數碼轉型，產生更多數據的同時，亦要求善用數據提升營運效率，新常態下帶動數據中心需求增長。全球互連及數據中心公司Equinix香港董事總經理譚國雄（Larry）認為，隨着企業經營及運作方式轉變，數據儲存服務的需求有增無減。

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數據儲存服務需求大，但供應亦不斷上升，究竟企業在揀選數據中心服務時，有何要求？譚國雄稱：「是否能夠實現可持續發展，以及節約能源等目的，是企業在揀選數據中心供應商時其中一項考量。」然而，數據中心每天需要耗用龐大電量，Larry表示，現時全球講求環保節能，新落成的數據中心內的各項數據設施，均要根據可持續發展需求而設計。

提供完整報告 助訂環保政策

以該公司為例，在港已設有4間數據中心，剛於沙田新建的第5間「HK4」數據中心，每層設有500個機櫃，預計提供4,500個機櫃，暫時有3層正式啟用。為應對客戶要求，該公司會為他們提供完整報告，例如租借10個數據儲存機櫃的用電量等，助客戶設定相關環保政策。亦會為客戶提供建議，包括如何達至減排及節約能源，實現可持續發展等目標。

被問及因部分海底電纜沒有連接香港，會否影響國際數據中心選址香港的意慾。Larry就認為，「香港仍有9條連接全球各地的海底電纜，並與鄰近地區如台灣等連接，只要有利可圖的地方，相信供應商及客戶仍願意作出投資」。關於本地數據中心未來發展，他認為，香港將成為大灣區創科中心，近年本地5G、物聯網（IoT）、FinTech等層面應用迅速，仍然有機遇。

Larry指該公司仍視香港為亞太區重要市場之一，當中以銀行及金融企業客戶，佔據本地較重收入比例。Larry亦透露，未來會在香港開拓更多新數據中心，目前正在物色合適選址。

記者：李寶如