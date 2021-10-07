▲ 【新股IPO】印度支付寶Paytm正選定IPO基石投資者 螞蟻集團持股三成為大股東

彭博報道，有「印度支付寶」之稱的支付平台Paytm，正與阿布扎比主權基金、新加坡政府投資公司（GIC）、貝萊德（Blackrock）、野村進行談判，冀選定IPO基石投資者，以尋求200億至220億美元估值（約1560億至1716億港元）。

Paytm於7月已遞交初步招股文件，目前仍等待印度證監會批准。早前有報道指，Paytm擬今年11月進行公開招股，擬集資30億美元，料成印度今年最大規模的上市計劃。

Paytm是印度最大的支付平台，股東包括「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡、軟銀集團（SoftBank）及阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團。當中螞蟻集團持股近30%，為Paytm大股東。

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