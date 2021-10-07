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【Tinder】交友軟件Tinder推自家虛擬貨幣　率先於澳洲進行測試

科技 16:40 2021/10/07

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Tinder有意推出Tinder Coins自家虛擬貨幣，率先在澳洲地區進行測試。

近年掀起虛擬貨幣熱潮，引來不少行業開始應用相關產品。熱門交友平台Tinder亦有意推出自家虛擬貨幣，讓手機用戶透過Tinder Coins虛擬貨幣，在程式內購買部分特別功能，或獲取更多配對機會。據悉，Tinder會率先在澳洲地區推出該功能。

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外媒報道指，Tinder正計劃推出一款Tinder Coins虛擬貨幣。Tinder Coins用法與一般遊戲內的虛擬貨幣相似，用戶可用作購買程式內多項特別功能，例如「Super Boost」及「Super Like」等，比其他用戶查看更多對象，藉此增加配對機會及成功率。除了可課金購買額外貨幣之外，用戶亦可透過完成定期登入、更新個人資料等任務，免費獲取更多Tinder Coins。

目前Tinder已開放予部分用戶進行測試，並計劃率先於澳洲推出。相信不久後，Tinder亦會在其他市場推出虛擬貨幣，但就尚未清楚是否支援亞洲地區。

責任編輯：李寶如

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