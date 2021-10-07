【大行點睇】原材料及運輸成本急升 大和對敏華控股看法急轉彎

大和發表報告，指市場普遍低估敏華控股（01999）面對原材料及運輸成本的毛利率壓力，同時高估內地市場的增長空間，該行預計公司在內地的業務將於下半財年明顯放緩，在中國房地產市場放緩，消費氣氛疲弱，面對更多經營壓力下，加上高基數效應等因素，預計增長難以維持。

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大和又指，敏華在去年年報已指出運輸成本是公司的主要風險，在上半財年運輸成本已急升，大和認為市場未有計算運費上升對公司的影響。該行給予公司評級由「跑贏大市」降至「跑輸大市」，目標價亦由15元降至10元。

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