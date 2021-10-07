【ESG】宏利可持續亞洲債券基金 派息率3.24厘

▲ 宏利於今年3月推在港首隻可持續亞洲債券基金，美元類別的年度化派息率達3.24厘。

特首林鄭月娥在施政報告強調，銳意把本港打造為綠色金融中心樞紐，而保險商也致力促進綠色經濟，宏利 （00945） 於今年3月在港推首隻可持續亞洲債券基金，年度化派息率更高達3.24厘。

宏利投資管理零售業務部香港總監譚顯達回應本報查詢指，宏利投資管理於今年三月在香港推出「宏利可持續亞洲債券基金」，該基金屬於首隻獲香港證監會認可、主力投資亞洲債券的「綠色及ESG（環境、社會及管冶）基金」。基金積極投資ESG主題債券，包括綠色債券、社會債券、可持續性債券；以及支持市場創新，投資於與績效指標（KPI）掛鈎的債券、過渡債券和藍色債券。

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譚顯達透露，基金將至少15%資產投資於ESG主題債券，是市場上同類型基金鮮有的基金配置。目前，「宏利可持續亞洲債券基金」投資於ESG主題債券的比例，截至今年6月30日止，佔基金資產高達34%，這些債券與環境、社會或可持續發展項目有密切關係。基金另外精選具有穩健可持續性的發行商，並以跑贏傳統亞洲債券為目標。

譚顯達補充，「宏利可持續亞洲債券基金」的基金經理是宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部副投資總監Murray Collis，專責領導以亞洲為基礎的所有定息產品相關策略，包括可持續性亞洲債券策略，同時監督亞洲投資組合經理和信貸分析團隊。

譚顯達表示，上述產品旨在涉獵可持續市場增長潛力，同時盡量擴大收益，以及潛在資本增值的投資者。可持續市場包括對於ESG議題的表現及管理，即環境因素﹙例如氣候變化及天然資源使用﹚、社會因素﹙例如勞動標準及多元化考慮﹚，以及管治因素﹙例如董事會組成及商業道德﹚。

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另外，基金旨在提供定期收益，自基金成立日後年度化派息率可保持3厘以上，截至今年8月31日，年度化派息率為3.24%，但派息率只適用於AA（美元）每月派息（G）類別。

譚氏又說，隨着「宏利可持續亞洲債券基金」的推出，該行亦計劃向主要銀行和財富管理公司合作夥伴舉行不同講座。疫情以來，一直向客戶舉辦不同的網上論壇，早前的「宏利亞洲投資論壇」中，亞洲ESG方針便是其中一個重要的討論議題。以目前經驗來看，有興趣ESG基金的客戶，較關心潛在回報之餘，又更加關注未來發展的可持續性。

談及上述基金的投資組合配置策略，譚顯達說，透過全方位的可持續投資方式構建投資組合，在投資過程中各個階段納入重要的ESG 考慮因素，尋求帶來可持續的風險調整後回報。基金旨在透過以下三大主要的可持續性投資主題帶來吸引回報︰緩解氣候變化、人口老齡化支援及促進良好公司管治。

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他逐一拆解3大理念，包括：（1）氣候變化︰從清潔能源和低碳排放企業中尋求機遇。致力與低碳轉型的公司合作，同時避開過分依賴火力發電的公司；（2）人口老化︰從為亞洲人口老齡化提供退休解決方案的公司中尋求機遇。與提供人口老齡化解決方案的公司合作，避開對健康和儲蓄產生不利影響的公司；（3）促進良好的公司管治︰從擁有穩健管治結構的公司中尋求機遇。與奉行企業管治最佳常規的公司合作，避開不透明商業模式，或有管理不善歷史的公司。

此外，每年至少與投資組合中的公司交流互動（Engagement）一次；積極與公司合作以實現可持續發展成果。同時積極進行ESG整合，譚顯達認為，ESG 因素並未充分反映於估值之中，將這些ESG因素充分納入了經實踐驗證的四步投資流程中。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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