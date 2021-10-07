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【能源危機】美國能源信息署：料2050年全球能源使用量增長約50%　二氧化碳排放量將繼續上升

股市 16:18 2021/10/07

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美國能源信息署：料2050年全球能源使用量增長約50%　二氧化碳排放量將繼續上升

美國能源信息署（EIA）發布2021年國際能源展望，報告指，若按照當前的政策和可再生能源技術趨勢繼續下去，預計直至2050年，隨著經濟及人口增長，全球能源使用量與2020年相比，將增長接近50%，全球的二氧化碳排放量和能源消耗量都將進一步提升。

美國考慮釋出戰略石油儲備，詳見【下一頁】

報告指出，可再生能源將會成為新發電的主要來源，不過液體燃料仍然是最大的能源。而到2030年，世界燃煤發電量將下降，但天然氣、煤炭及電池等能源仍然很重要，因其將用於幫助滿足負載，和支持電網的穩定供應。雖然電力需求仍將顯著增長，但全球電力部門的二氧化碳排放量將保持穩定。

報告稱，石油和天然氣的產量將繼續增長，主要是為支持亞洲發展中經濟體，因不斷增長而產生的能源消耗。當中，俄羅斯將成為最大的天然氣淨出口國。

另外，在汽車板塊方面，美國能源信息署預計，經合組織（OECD）成員國的內燃機汽車數量，將在2023年達到頂峰，而全球的內燃機汽車市場頂峰將在2038年才出現。

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記者：梁安琪
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經濟 發電量 能源危機 石油 天然氣 電力 美國 亞洲 人口
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