【異動股】堡獅龍繼周二升25%後今再升逾兩成創新高　年初至今已升逾180%

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【本地地產股】 施政報告利好地產股 大摩唱好呢3隻股 未來60日股價將跑贏大市
港股服裝股堡獅龍(0592)（Bossini）繼周二大漲25%之後，今日再升23%創歷史新高價。其他服裝股亦普遍走強，都市麗人（02298）升逾3%，波司登（03998）升逾5%。
堡獅龍在去年7月加入非凡中國（08032）旗下，非凡中國同時持有李寧（02331）股份，非凡中國集團主席亦為李寧。
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撰文 : 周兆邦