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【異動股】堡獅龍繼周二升25%後今再升逾兩成創新高　年初至今已升逾180%

股樓投資 16:26 2021/10/07

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港股服裝股堡獅龍(0592)（Bossini）繼周二大漲25%之後，今日再升23%創歷史新高價。其他服裝股亦普遍走強，都市麗人（02298）升逾3%，波司登（03998）升逾5%。

堡獅龍在去年7月加入非凡中國（08032）旗下，非凡中國同時持有李寧（02331）股份，非凡中國集團主席亦為李寧。

 

【大行點睇】美銀證券指市場過份憂慮政策轉變不利樓市　續予多隻地產股「買入」評級

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撰文 : 周兆邦

堡獅龍（00592） 港股

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