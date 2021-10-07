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【北部都會區】政府倡建北部都會區 10大受惠股逐個捉

股樓投資 18:03 2021/10/07

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政府日前發表的《施政報告》其中一個重點，包括建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，料整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達905,000至926,000個，一共可容納約2,500,000人居住。 都會區內的職位數目亦將由現在的116,000個，大幅增加至約650,000個，包括150,000個為創科產業的相關職位。恒指周四大升735點， 主要與多個板塊獲追捧有關，北部都會區的建設成為市場新一個投資主題。

【本地地產股】 施政報告利好地產股 大摩唱好呢3隻股 未來60日股價將跑贏大市   詳情請看【下一頁

地產、建築及公用股，相信俱是北部都會區下的受惠者。新界區農村土地有望獲釋放發展為房屋，擁有豐富農地儲備的發展商得以受益。其次發展區規劃將掀起築動工需求，中長期有望推動建築商收益。第三，主力新界區經營商場的地產商，旗下物業人流料受惠當地人口上升。最後，發展區規劃將覆蓋鐵路建設，配合入伙家庭上升，都有利鐵路、能源等公用事業需求。歸納上述利好因素，受惠北部都會區概念的港股多達10隻。

北部都會區概念股一覽：

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[第4季部署] 第4季 值得留意的10大港股   詳情請看【下一頁

同場加映   【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

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撰文 : 李尚毅

恒基地產（00012） 港股
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