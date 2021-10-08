  • 25°C
香港時間 : 20211008日 (五) 09:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】 無業妹靠退休母養 港媽呻供樓兼補貼娘家 網民：啃老族是病態

理財智慧 09:00 2021/10/08

分享：

不少人婚後既要照顧自己家庭，又要照顧自己父母，但若果你家人不生性的確很麻煩，近日有網民於網上討論區發文，指無業妹妹與已退休的母親同住公屋，靠樓主與姐姐補貼，樓主對此坦言壓力很大，並大呻：「現在住私樓還窮過住公屋。」

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

【樓市熱話】窮人不應生仔？ 港人勸喻「子女沒獨立房不要生」  網民：做你仔女真幸福   【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得妹妹應該承擔自己的責任，找工作賺錢養家，不應再給自己藉口，「叫妹妹承擔自己的責任，找工作賺錢養家，不要再給自己藉口了！以為有甚麼事有2名姊姊照顧…」、「養父母就3人平均分擔，沒有工作做的那個要自行解決生計。」、「啃老族是病態，不關有沒有承擔。」

樓主回覆網民時，補充自己並非公屋長大，以前一家租私樓住，只是她與姊姊結婚後，母親與妹妹才入住公屋。至於30多歲單身的妹妹，已十多年沒有工作，最近才做兼職，她沒收入卻歸咎於母親，「妹妹只責怪母親無本事仍生她出來。」樓主續說︰「很羨慕妹妹可以不用工作，無甚麼壓力。自我嫁人後，奶奶命令四十多歲的我生多兩個孩子。」

 

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

補貼 壓力 退休 結婚 公屋

上一篇文章

【職場熱話】老闆出多一部公司電話給同事 下屬仿如24小時候命 網民：訊息是否可以已讀不回？

下一篇文章

【理財熱話】婦人問「用消費券比管理費？」 網民：大型管理公司用pps交就得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成
【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人