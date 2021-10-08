【樓市熱話】 無業妹靠退休母養 港媽呻供樓兼補貼娘家 網民：啃老族是病態

不少人婚後既要照顧自己家庭，又要照顧自己父母，但若果你家人不生性的確很麻煩，近日有網民於網上討論區發文，指無業妹妹與已退休的母親同住公屋，靠樓主與姐姐補貼，樓主對此坦言壓力很大，並大呻：「現在住私樓還窮過住公屋。」

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【樓市熱話】窮人不應生仔？ 港人勸喻「子女沒獨立房不要生」 網民：做你仔女真幸福 【下一頁】

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得妹妹應該承擔自己的責任，找工作賺錢養家，不應再給自己藉口，「叫妹妹承擔自己的責任，找工作賺錢養家，不要再給自己藉口了！以為有甚麼事有2名姊姊照顧…」、「養父母就3人平均分擔，沒有工作做的那個要自行解決生計。」、「啃老族是病態，不關有沒有承擔。」

樓主回覆網民時，補充自己並非公屋長大，以前一家租私樓住，只是她與姊姊結婚後，母親與妹妹才入住公屋。至於30多歲單身的妹妹，已十多年沒有工作，最近才做兼職，她沒收入卻歸咎於母親，「妹妹只責怪母親無本事仍生她出來。」樓主續說︰「很羨慕妹妹可以不用工作，無甚麼壓力。自我嫁人後，奶奶命令四十多歲的我生多兩個孩子。」

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責任編輯：陳頌潔