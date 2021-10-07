【有相睇】移民計劃將至　業主無奈減價　低於銀行估值5%賣樓

有業主因移民計劃將至，只好多番減價，最終只能以低於銀行估值的價錢賣樓。富誠地產鄭穗香說，黃大仙啟德花園3座中低層F室，兩房間隔，實用面積554平方呎，座向東南，望彩虹道市景，日前以492萬元（綠表）易手，實用呎價約8,881元，低於銀行估值5%。代理續說，單位放盤九個月，原業主因移民計劃將至，其間兩度調低價錢，開價由540萬元（綠表）減至528萬元（綠表），最終累減48萬元至492萬（綠表）才獲買家承接。

代理指，居屋單位內設露台實屬罕有，而啟德花園是同區搶手屋苑之一，買家則看好此優點，加上交通四通八達，認為發展潛力無限，故決定入市。從代理提供的相片可見，單位裝修不算新淨，料需花一筆錢翻新。

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資料顯示，原業主於1997年05月以187.4萬元（綠表）購入單位，持貨24年，現賬面賺約304.6萬元，物業期內升值1.63倍。

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