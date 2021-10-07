【MPF】冠軍MPF基金今年勁升17% 捧場客人均賺逾4萬元

▲ 宏利歐洲股票今年勁升17%，帶挈MPF捧場客大賺逾4萬元。

據晨星的最新統計，截止9月底止，今年表現最好的強積金（MPF）與回報包尾者，差距甚大，大贏家是宏利環球精選計劃歐洲股票基金，狂彈17.53%，排第2的滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 旗下美國股票基金，亦錄得17.1%升幅。反觀，敬陪末席是一眾中港股票基金，勁蝕逾17%。

如以去年底人均帳戶逾25萬元計，要是打工仔重注歐美股票基金，年初至今帳面勁賺逾4.2萬元。至於論及平均回報，晨星指今年整體MPF回報險升0.11%，業界由此推論成員人均僅賺約215元，較上半年最好景時人均曾賺逾萬元，相距甚遠。相反，假如供款人一注獨買中港股票基金，而大輸家又勁蝕17%，意味重倉者狂蝕逾4萬元，令首3季的血汗錢白供一場。

積金局：切忌捕捉短期市況【下一頁】

此外，晨星檢視472隻MPF的投資成績，擁有最多冠軍基金是宏利，一哥旗下的歐洲及日本股票MPF更稱王，升幅逾16%或以上。而中銀保誠、友邦（AIA）及東亞 （00023） 等個別王牌產品，如美國股票基金也有雙位數漲幅。

另方面，積金評級公布9月份的強積金表現調查，歸納重點，積金評級指數在9月下跌2.74%，若以季度衡量，第3季下跌4.11%，是全球新冠病毒大流行以來，最大的單月及季度跌幅。

更甚的是，強積金連續五季錄得投資收益出現虧損，預計9月份單月的虧損約為376.8億元，即人均約蝕8000元。而第3季的投資虧損更高達651.3億元，相當於季度人均蝕1.4萬元。

而截至9月MPF總資產預計下降至約1.167萬億元，而成員的平均帳戶結餘亦驟縮水，預計將從6月底約26.9萬元的歷史高位，下降至9月底約25.7萬元。

政府研強制將MPF轉公共年金【下一頁】

各類資產中，重災區是中港股票基金，積金評級指，是3年以來首次錄得連續四個月的投資虧損，導致美國股票基金在今年首9個月跑贏中港股票基金達24.43個百分點，這是自強積金成立以來最大的首9個月回報表現差距。

香港專業的強積金獨立研究小組積金評級主席叢川普（Francis Chung）警告，由於強積金體系中，每100元中約有25元直接投資於中港股票基金，因此，本季度約中港股票基金慘蝕14% ，再加上眼下內地電力供應短缺、中美貿戰、以至恒大 （03333） 炸彈等，而中港股票基金與美國股票基金創紀錄的投資表現差距，無疑會促使成員重新考慮資產配置。

但叢川普最後忠告，成員切忌試圖捕捉市場時機而貼市地炒賣MPF，應通過多個混合資產基金，進行多元化投資，冀分散風險。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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