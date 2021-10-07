【ET講股通】梁耀康：4大推高港股因素（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股承接高開逾372點，恒生指數開市後升幅逐步擴大，臨近尾市升逾700點，見24675點。科技、地產股造好，美團 （03690） 升逾7%；阿里巴巴 （09988） 升逾5%；恒地 （00012） 升逾6%；華置 （00127） 復牌升逾31%。港股是否擺脫頹勢？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。

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00：00 - 港股今日市況速報及解讀

01：24 - 四個原因推升港股

06：41 - 留意刺激港股彈升利好因素僅屬短暫

09：17 - 捕捉短線升市機遇哪些股份可吼

10：21 - 談資源股：兗煤 （01171）

12：14 - 談汽車相關股：力勁科技 （01171） 、贛鋒鋰業 （01772） 、吉利 （00175） 、中國建築 （03311）

18：21 - 觀眾問股：堡獅龍 （00592）

20：30 - 觀眾問股：中國光大水務 （01857）

20：30 - 觀眾問股：華潤電力 （00836）

22：48 - 觀眾問股：中國神華 （01088）

24：17 - 觀眾問股：中國建築 （03311）

24：40 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988）

26：32 - 觀眾問股：恒大汽車 （00708）

29：30 - 觀眾問股：特步國際 （01368）

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認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高開後一直維持強勢，愈升愈有，恒指全日收報24701點，升735點，大市總成交1,053億元。恒指近日一直在23681至24800點橫行，短綫且看能否突破橫行區頂部。

港股衝高主因4點：

一、外圍方面，美股低開高走，不少科技股連升兩日，加密幣相關股亦炒上，市場風險胃納改善。

二、A股明天復市，北水重臨，資金偷步買港股。科技股反覆向上，美團 （03690） 升9.7%至250.8元，阿里巴巴 （09988） 升7.3%至147.3元，騰訊 （00700） 升5.6%至471.4元。惟要留意，A股節前走勢未算理想。

三、施政報告公布後，本地地產股全綫向好，大行唱好政策有利地產股釋放農地價值。持貨者可續持有，惟無貨者，現價不建議上車。

四、中美確認兩國元首將在年底進行視像會議，利好環球金融市場氣氛。

利好因素短暫 還看A股復市表現

不過，要留意上述因素多屬短綫利好：一、美股中綫弱勢未扭轉；二、A股復市慎防高開低走，短炒客或伺機食糊走貨；三、地產股已收復早前失地，再升動力有限；四、中美元首會面消息，利好效應勢逐步淡化。

短炒的話，ATM中首選美團，其次騰訊。人棄我取，資源相關股如煤炭股中的兗煤 （01171） ，待回調可考慮。石油、油服股亦可考慮。

新能源上游板塊亦可留意，勝算料較汽車股高，力勁科技 （00558） 升16.9%至18.3元，贛鋒鋰業 （01772） 升3%至146.4元。

中國建築 （03311） 再破位而上，升10%至8.24元，亦值得中長綫繼續留意，可待回落至7.5元上車。

【「ET講股通」問股環節，包括︰堡獅龍、光大水務、龍源電力、神華、阿里巴巴、恒大汽車、特步︰立即觀看】

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