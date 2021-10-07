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央行加息已成主流　中美緊張局勢降溫

宏觀解讀 15:48 2021/10/07

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再有一家央行加入加息行列。昨日紐西蘭儲備銀行一如預期加息25基點至0.5厘，為7年以來首次，並暗示加息將陸續有來，該央行曾於8月擬加息，但疫情突如以來，令央行推遲有關加息決定。環觀主要央行，挪威央行已經一馬當先加息，聯儲局及英倫銀行亦不敢怠慢，紛紛出現鷹派轉向，而歐洲央行及日本央行則歎慢板，至今為止未有提及退市計劃。筆者預計，環球央行的貨幣政策分化將會引導外滙市場走向，現時美國通脹居高不下，聯儲局將會持續推進收水計劃及加息，美元仍有上升空間。 

另一邊廂，中美緊張關係似乎暫時出現緩解訊號，在中國國家主席習近平與美國總統拜登通電話後，美方宣布中美元首將於年底前舉行視像會議。自拜登入主白宮以來，中美持續在人權事項及台灣問題上針鋒相對，數個高級別會議皆無功而還。現時，雙方元首親自出馬，有望解決部分較深層次的紛爭及分開一些議題逐個處理，對檢討年底屆滿的首階段協議將有正面幫助。儘管疫情下中國不太可能完成協議要求的2,000億美元額外採購，美國在復甦並不全面及通脹威脅下，再度主動掀起貿易戰的機會不大。 

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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