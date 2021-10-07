量化寬鬆環境下　債券市場份額仍在下降

縱觀全球，在量化寬鬆的環境下放大了追求風險投資的行為。儘管過去十年因量寬政策有數萬億美元流入債券市場，但不難發現，自2009年見頂以來，全球債券的總市值相對於股市始終在持續下跌。即便是2020年疫情期間發行了巨額主權和公司債券，也無法扭轉這一趨勢。

這表明兩個現象：一）隨著債券收益率已近乎於零（甚至有些為負值），在央行沒有更加強烈干預的情況下，價格進一步升值的空間有限；二）量寬在一定程度上推動了市場從政府債券轉向企業信貸、高收益債券和股票，投資者被迫縮減風險範圍以尋求更高的回報。信貸利差不斷被壓縮。尤其對於信貸資產來說，由於在創造收入的同時還具有降低風險的特點，該資產類別的收益強化能力使其持續成為資金配置物件，這就導致了信貸利差自金融危機後達到峰值以來持續收窄的走勢。

然而若均值方差分析對十五個不同信貸市場進行研究，可見只有亞洲信貸市場（包括投資級和高收益級）以及美國抵押貸款支持證券的利差相對於其5年平均值有較大空間，反映比較便宜。亞洲利差較大主要是受中國監管改革的影響——在強勁復蘇的背景下，對高杠杆金融公司和房地產開發商強化審查，以降低系統性杠杆。另一方面，儘管美國房地產市場迎來了疫情危機後的復蘇，但美國抵押貸款支持證券的利差一直在擴大。

量化寬鬆每月直接購買400億美元的抵押貸款支持證券，儘管利差從極窄的水準已有所上升，但對聯儲局將放緩購買的預期可能是導致其近期疲軟的原因。這也可能是一個早期指標，預示著其它一直處於緊縮狀態的信貸市場利差將做出方向性調整；隨著通過縮減購債規模收回過剩流動性，利差有望會同步回升。