天然氣價創新高 英國工業恐癱瘓

英國面臨天然氣供應短缺，全英能源費用急速上升，而且影響進一步擴散。英國多個依賴電力的行業透露，能源價格升幅龐大，導致在英國生產變得不符合經濟利益，警告隨時工廠隨時會關閉，未來貨品價格亦可能暴升。

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英國鋼鐵業商會表示，現時在英國生產鋼鐵是不合符經濟利益（uneconomic）。相比歐洲大陸的同業，英國鋼鐵商需要繳交雙倍電力開支。英國鋼鐵（British Steel）因應成本上升，已向客戶收取最多每噸30英鎊的附加費，預期相關行業如建造及汽車的客戶亦會面對價格提升。

擁有全英約2萬英里鐵路的英國鐵路網公司（Network Rail），旗下97%路軌是向英國鋼鐵訂購，但公司表示，目前未見有價格上調的跡象。

玻璃製造業亦發出警告，英國玻璃製造業商會協調員皮爾西（Paul Pearcy）表示，部分生產窗戶的公司可能被迫使用對環境污染性高的能源維持生產，不少生產商則因為電費開支，正考慮改用其他能源。

由於，製造玻璃及鋼鐵依賴熔爐不停運作才能長時間生產，停止熔爐運作非但困難，亦非常花耗時間及金錢。

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另外，礦石業亦警告會轉嫁上升的成本。石灰生產商Singleton Birch的行政總額斯坦斯菲爾德（Richard Stansfield）透露，消費者將承擔今次能源問題產生的額外成本，當中包括水務公司及需要石灰將廢棄物轉化為能源的公司。

玻璃製造﹑礦石及鋼鐵同屬英國高度依賴能源生產行業商會成員，商會發出預警，若果英國政府及能源監管機構Ofgem不出手協助，多個重要行業將會出現關閉潮，促請政府豁免有關行業受限制碳排放的措施規管。

商會主席利斯（Richard Leese）指肥料及鋼鐵業已見因能源價格飆升的影響。利斯指高度依賴能源生產的行業製造眾多英國本地及工業需要的用品，亦是其他行業供應鏈的重要一環，不希望能源問題會在冬天再次發生。

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責任編輯：吳漢培