洪水橋擬建鐵路駁前海　用家見聞即出手　開心以市價上車

新一份《施政報告》公布洪水橋未來定位及規劃，計劃興建前海至洪水橋的跨境鐵路，市場料區內樓價將會上升，有市民趁機到區內置業，成功以市價購入錦珊園的高層單位。

中原地產李美賢說，昨天（6日）《施政報告》公布後，該區即錄成交，其中錦珊園高層C室，實用面積651平方呎，三房兩廁間隔，原開價700萬元，經議價後，以685萬元易手，實用呎價約10,522元，屬市場價。

代理續說，買家為用家，鍾情單位間隔闊落，睇樓約一個月，見新一份《施政報告》落實興建前海至洪水橋跨境鐵路，政府亦會大力發展新界北及洪水橋，有感前景一片樂觀，即拍板入市上址。資料顯示，原業主於2018年9月以600萬元買入單位，持貨3年，現帳面賺85萬元。

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