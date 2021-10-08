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【理財熱話】婦人問「用消費券比管理費？」 網民：大型管理公司用pps交就得

理財智慧 09:00 2021/10/08

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電子消費券於上周五(10月1日)派發，你會如何使用？近日有網民於網上討論區發文，指有一名上了年紀的婦女向保安員詢問可否使用消費券去交管理費。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【投資理財】 點解十月喺「股災月」 面對美債、恒大的風險 究竟十月要點部署 【下一頁

此貼文一出引來網民熱議，有人覺得管理費是自動過數，不明白該婦人問來做甚麼，「婦女第一次交管理費？」、「有些大型的管理公司，用pps交就可以了。」、「管理費一向自動過數…不用自己走過去交。」，亦有人表示派第二期消費券，已繳交管理費，「第一日派第二期消費券，已用alipay交管理費扣！」、「上兩個月，在支付寶開通了消費券，自動用了消費券交管理費。」

同場加映：【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

 

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責任編輯：陳頌潔

電子消費券 管理費 財務自由 經濟 支付寶 香港

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