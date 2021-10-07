【英國經濟】英國勞工短缺　英企Next行政總裁倡放寬移民政策　注入海外勞動力

▲ (法新社圖片)

英國勞工短缺，聖誕將至問題會否加劇？英國企業Next在上星期警告，除非放寬英國的移民政策，否則價格會上漲，勞工也會短缺。其行政總裁Simon Wolfson日前表示，可透過繳款「簽證稅」聘請海外勞工，以解決勞工不足的問題。

該企警告，倉庫和物流的員工均面臨壓力。他更透露，現時面臨兩項問題，包括指定地區所需的職位沒有員工，以及很難招聘季節性員工。

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據BBC引述支持英國脫歐的保守黨和首相Boris Johnson的最新消息，Johnson認為Wolfson此想法，「不想控制來自海外人數，以滿足和營運他的生意。」惟Wolfson否認，並稱「絕對不是」。

Wolfson建議企業可為他們「迫切需要」的技能，而獲得相關的簽證。倘若實行這方案，也不是由勞工申請，而是由英國企業申請；僱主聘請海外勞工的成本也不應高於英國招聘的成本。

他稱，由於聘請英國工人的工資一般較海外勞工高，故提議，兩方面的勞工工資要相同。以求英國工人不會因此方案，從而削弱他們的求職機會，同時能夠保持行業發展。

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據報，該連鎖零售商的店舖銷售顧問和倉庫助理，每小時的薪金由6.55英鎊至9.21英鎊，倉庫理貨員則每小時9.3英鎊至11.26英鎊。Wolfson稱，過去10年間倉庫職位的工資提高了60%，聖誕檔期空缺時工資更提高70%。並形容：「工資已經大幅提高」。惟他坦言，仍發現在指定地區的勞動力仍舊不足。

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責任編輯：馬意文