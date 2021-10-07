  • 29°C
香港時間 : 20211007日 (四) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署

理財智慧 18:34 2021/10/07

分享：

今早在網上翻查資料的時候，從HSBC的網頁發現，昨日（10月6日）一個月的同業拆息已跌到0.03，如果無記錯的話，應該是接近歷史新低，銀行的同業拆息已經由年初（1月4日）的0.1%的水平跌了七成，可見香港銀行面對「水浸」的情況，但到底HIBOR下跌對我們帶來甚麼投資的機遇? 本文會先簡介何謂H按和P按，提供建議在低息的環境下應該如何作投資部署。

 

何謂H/P按

每當需要做按揭或借貸的時候都聽過H按和P按，兩者都是浮動利息，但兩者各代表不同的利率。P按即以銀行提供的最優惠利率 (Prime Rate) 作為基準（按揭的時候會使用H-?%) ，最優惠利率主要取決於美國息率，主要是受到美國貨幣政策的影響，例如聯儲局會決議加息，在聯邦基金利率上升的情況下，最優惠利率亦會朝著同一方向移動，市場也細分「大P」和「細P」，主要取決於個別銀行提供的最優惠利率。

 

H按即以銀行同業拆息利率(HIBOR) 作為基準（按揭的時候會使用P+ ?%)，即代表銀行之間借錢的息率，反映銀行資金的充足情況，會分為隔夜、一星期到十二個月的拆息。但如果是按揭的話，則參考一個月的銀行同業拆息利率。如果港元流動性充足，在資金充裕下的情況下，銀行之間的拆息便會回落。在必要的時間，政府也會干預銀行同業拆息利率，例如在亞洲金融風暴的時候，為了防止港元被沽空，隔夜港元銀行同業拆息（Overnight HIBOR）曾急彈上令人咋舌的300%。

【投資理財】 點解十月喺「股災月」 面對美債、恒大的風險 究竟十月要點部署【下一頁

如何選擇H/P按

根據現時資料顯示，現時大多數的按揭都會使用H按作為樓按的基準，因為相比P按，現時H按所需付的利息會較低。由於隨著大量資金流入和低息的環境下，可以預期銀行同業拆息仍會處於一個較低的水平，同時H按也有封頂息率，而P按沒有，因此較多人會選用H按作為基準。以HSBC現時的同業拆息利率和最優惠利率為例，新造按揭的話可以考慮以P-2.5厘或H+1.35厘為基準，以P為5厘的話，實付利率為2.5厘 (5-2.5) ，以H為0.03厘的話，實付利率為1.38厘 (0.03+1.35) 。

同場加映:【孫子市法】恒指暴力拉升735點 政經好消息頻傳 20天綫可升穿?

疫後負利率的投資

由於聯繫匯率的原因，香港的利率主要取決於美國聯儲局的政策，以避免出現「套利」的現象。在新冠疫情的影響下，全球經濟均受到負面的影響，因此可以預期全球的央行為了刺激經濟增長，會鼓勵銀行借貸，以增加消費和投資，相信都會維持在一個低利率的環境。美國聯儲局也暗示今年內也不會加息，最快在明年才會開始加息的周期。

大型指數的ETF

正如前面所提及，由於銀行積極「放水」，有部分的熱錢將會流入房地產和金融市場，例如美國納斯達克指數在年初至今已升超過30%。由於相信低息的環境仍會維持一段時間，熱錢也會繼續流入股票市場，因此投資者可以考慮買入一些追蹤大型指數的ETF，例如歐美或亞洲市場指數的ETF，但暫時不建議香港指數的ETF。

趁底吸納銀行和保險業股票

由於在低息的環境下，銀行業和保險業的盈利會減少，由於前者業務是靠借貸賺取息差，在低息的環境下，息差的差異減少變相令銀行收入減少。根據金管局在9月底的資料顯示，上半年零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌19.8%，主要原因是淨利息收入減少。保險公司也熱忱於購買一些低風險和低回報的投資產品，例如債券，但在低息的環境下變相令利息收入減少。從股價可見，銀行業和保險業與一些新經濟的板塊相比，其股價在疫後升幅不大，投資者可以考慮「趁底吸納」。

【精明理財】 樓價升又想關自己事？ 除左買樓仲可以考慮房地產基金 【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳佳恩

 

負利率 定息按揭 疫情 定息 拆息 貨幣政策 經濟 股票 借貸 H按

上一篇文章

【富豪排名】25年來首次　特朗普跌出福布斯美國富豪榜400強

下一篇文章

【理財智慧】虛擬貨幣是否可取代黃金 成為更好的避險工具?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
華置獲「甘比」陳凱韻提出每股4元私有化 較停牌前溢價38%
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用