【理財智慧】HIBOR 跌到0.03厘的啟示 應如何作出投資部署

今早在網上翻查資料的時候，從HSBC的網頁發現，昨日（10月6日）一個月的同業拆息已跌到0.03，如果無記錯的話，應該是接近歷史新低，銀行的同業拆息已經由年初（1月4日）的0.1%的水平跌了七成，可見香港銀行面對「水浸」的情況，但到底HIBOR下跌對我們帶來甚麼投資的機遇? 本文會先簡介何謂H按和P按，提供建議在低息的環境下應該如何作投資部署。

何謂H/P按

每當需要做按揭或借貸的時候都聽過H按和P按，兩者都是浮動利息，但兩者各代表不同的利率。P按即以銀行提供的最優惠利率 (Prime Rate) 作為基準（按揭的時候會使用H-?%) ，最優惠利率主要取決於美國息率，主要是受到美國貨幣政策的影響，例如聯儲局會決議加息，在聯邦基金利率上升的情況下，最優惠利率亦會朝著同一方向移動，市場也細分「大P」和「細P」，主要取決於個別銀行提供的最優惠利率。

H按即以銀行同業拆息利率(HIBOR) 作為基準（按揭的時候會使用P+ ?%)，即代表銀行之間借錢的息率，反映銀行資金的充足情況，會分為隔夜、一星期到十二個月的拆息。但如果是按揭的話，則參考一個月的銀行同業拆息利率。如果港元流動性充足，在資金充裕下的情況下，銀行之間的拆息便會回落。在必要的時間，政府也會干預銀行同業拆息利率，例如在亞洲金融風暴的時候，為了防止港元被沽空，隔夜港元銀行同業拆息（Overnight HIBOR）曾急彈上令人咋舌的300%。

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如何選擇H/P按

根據現時資料顯示，現時大多數的按揭都會使用H按作為樓按的基準，因為相比P按，現時H按所需付的利息會較低。由於隨著大量資金流入和低息的環境下，可以預期銀行同業拆息仍會處於一個較低的水平，同時H按也有封頂息率，而P按沒有，因此較多人會選用H按作為基準。以HSBC現時的同業拆息利率和最優惠利率為例，新造按揭的話可以考慮以P-2.5厘或H+1.35厘為基準，以P為5厘的話，實付利率為2.5厘 (5-2.5) ，以H為0.03厘的話，實付利率為1.38厘 (0.03+1.35) 。

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疫後負利率的投資

由於聯繫匯率的原因，香港的利率主要取決於美國聯儲局的政策，以避免出現「套利」的現象。在新冠疫情的影響下，全球經濟均受到負面的影響，因此可以預期全球的央行為了刺激經濟增長，會鼓勵銀行借貸，以增加消費和投資，相信都會維持在一個低利率的環境。美國聯儲局也暗示今年內也不會加息，最快在明年才會開始加息的周期。

大型指數的ETF

正如前面所提及，由於銀行積極「放水」，有部分的熱錢將會流入房地產和金融市場，例如美國納斯達克指數在年初至今已升超過30%。由於相信低息的環境仍會維持一段時間，熱錢也會繼續流入股票市場，因此投資者可以考慮買入一些追蹤大型指數的ETF，例如歐美或亞洲市場指數的ETF，但暫時不建議香港指數的ETF。

趁底吸納銀行和保險業股票

由於在低息的環境下，銀行業和保險業的盈利會減少，由於前者業務是靠借貸賺取息差，在低息的環境下，息差的差異減少變相令銀行收入減少。根據金管局在9月底的資料顯示，上半年零售銀行整體稅前經營溢利按年下跌19.8%，主要原因是淨利息收入減少。保險公司也熱忱於購買一些低風險和低回報的投資產品，例如債券，但在低息的環境下變相令利息收入減少。從股價可見，銀行業和保險業與一些新經濟的板塊相比，其股價在疫後升幅不大，投資者可以考慮「趁底吸納」。

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責任編輯：陳佳恩