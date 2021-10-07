【迪士尼串流平台】Disney+ 香港區月費73元、11.16可用　上架逾1200部電影

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華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS）舉行發佈會公布，串流服務Disney+將於11月16日登陸香港，首次披露香港區Disney+月費為73 元，年費為738元 。Disney+支援最多4部裝置同時串流，並可下載內容至最多10部裝置，每個帳戶可設置最多7個使用者。

Disney+表示，下月16日起，香港用戶可以從Disney+網站、Android 及iOS裝置上的Disney+應用程式訂閱服務。

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Disney+ 提供迪士尼、Pixar、Marvel、星球大戰、國家地理以及Star 六大品牌的電影及影集內容，香港觀眾在Disney+可以觀看迪士尼公司旗下娛樂品牌逾1200部電影及16,000集劇集，包括超級英雄劇集鷹眼、星球大戰系列劇集曼達洛人。

華特迪士尼公司台灣及香港區總經理盧凱恩表示，很高興透過Disney+為香港觀眾提供娛樂內容，包括受歡迎經典影片，近期賣座鉅製以及最新原創內容，期望向所有年齡層消費者提供獨一無二、多元化的娛樂內容選擇。

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編輯：李哲毅

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