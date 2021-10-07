【本地地產股】 施政報告利好地產股 大摩唱好呢3隻股 未來60日股價將跑贏大市

大摩發表研究報告指，相信恒基地產（00012）、新鴻基地產（00016）及新世界發展（00017）股價60日內將跑贏大市，機會率均有逾80%。本地地產股今日（7日）造好，恒地報32.65元，升7%；新地及新世界分別報102元及34.6元，升2.4%及3%。

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該行指，《施政報告》的內文中，提到的新增土地供應政策，可有助本港在2030至2048年有更多住宅地，同時亦加快農地轉換的速度，但中長綫規劃未有改變該行對未來5年本港樓市的預測，因短綫缺乏為樓市降溫的措施及增加供應的辦法，變相利好本港地產股，重申對本港地產行業的「吸引」看法。

該行認為，目前發展商估值吸引，股價較每股資產淨值（NAV）折讓約58%，股息率平均約5.3厘。

該行指，恒地有4,500萬平方呎農地，股價較每股資產淨值折讓53%及股息率6%，相當具吸引力，予其「與大市同步」評級，目標價39元；新地有3,000萬平方呎農地，股價較每股資產淨值折讓57%及股息率5%，亦具吸引力，予其目標價139元，評級「增持」；而新世界有1,600萬平方呎農地，股息率6%，予其「與大市同步」評級，目標價41元。

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記者：郭秀慧