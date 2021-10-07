  • 28°C
香港時間 : 20211007日 (四) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【本地地產股】 施政報告利好地產股 大摩唱好呢3隻股 未來60日股價將跑贏大市

股樓投資 16:29 2021/10/07

分享：

大摩發表研究報告指，相信恒基地產（00012）、新鴻基地產（00016）及新世界發展（00017）股價60日內將跑贏大市，機會率均有逾80%。本地地產股今日（7日）造好，恒地報32.65元，升7%；新地及新世界分別報102元及34.6元，升2.4%及3%。

【阿里巴巴 9988】 獲股神拍檔芒格大舉加碼 單季增持阿里巴巴8成【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

該行指，《施政報告》的內文中，提到的新增土地供應政策，可有助本港在2030至2048年有更多住宅地，同時亦加快農地轉換的速度，但中長綫規劃未有改變該行對未來5年本港樓市的預測，因短綫缺乏為樓市降溫的措施及增加供應的辦法，變相利好本港地產股，重申對本港地產行業的「吸引」看法。

該行認為，目前發展商估值吸引，股價較每股資產淨值（NAV）折讓約58%，股息率平均約5.3厘。

該行指，恒地有4,500萬平方呎農地，股價較每股資產淨值折讓53%及股息率6%，相當具吸引力，予其「與大市同步」評級，目標價39元；新地有3,000萬平方呎農地，股價較每股資產淨值折讓57%及股息率5%，亦具吸引力，予其目標價139元，評級「增持」；而新世界有1,600萬平方呎農地，股息率6%，予其「與大市同步」評級，目標價41元。

同場加映﹕【iM Cafe】施政報告沙塵滾滾 本地基建又有得諗？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

目標價 每股資產淨值 新世界 恒基 本港地產股 新鴻基地產（00016） 土地供應 施政報告 新世界發展（00017） 恒基地產（00012）

上一篇文章

【異動股】兗煤澳大利亞急升18%　傳中國或已允許運載小量澳洲燃煤

下一篇文章

【異動股】堡獅龍繼周二升25%後今再升逾兩成創新高　年初至今已升逾180%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【職場熱話】《魷魚遊戲》學懂的8個職場潛規則 網民：現實中真的有一堆這種人
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【欲哭無淚】雲匯業主等唔切施政報告　蝕讓賣樓後　方知特首建議興建東鐵白石角站
【內房危機】內房債務危機或蔓延海外 倫敦恐現中資爛尾樓
【內房危機】內房債務危機或蔓延海外 倫敦恐現中資爛尾樓
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【施政報告2021】樓齡50年或以上私樓急增至8600幢 多方面入手加快舊樓重建
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策
施政報告2021懶人包　一文看清最新土地、房屋政策