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為何拜登屢用假場景發聲明？ 前白宮顧問爆有玄機

環球社會熱點 15:49 2021/10/07

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美國總統拜登不時發布影片，向民眾發表講話。拜登周三再發表講話，被民眾發現背景是接種新冠疫苗加強劑時的虛擬白宮背景，引發外界好奇為何拜登屢次使用道具場景。美國白宮前高級顧問米勒表示，該場景可讓拜登直接讀出對面螢幕的對白。

拜登批共和黨阻撓 美國或兩周內面臨債務違約 【下一頁】

布賴特巴特新聞網（Breitbart News）記者斯皮林斯（Charlie Spiering）在社交平台Twitter上配圖發文表示，拜登（Joe Biden）周三（5日）的講話中再次使用虛擬場景，身後窗外的鮮花正燦爛地盛開。

米勒（Stephen Miller）轉載帖文透露，虛擬場景有別於其他真實的白宮房間，拜登可以從面對面的螢幕上直接讀出對白，並且可以確保沒有攝像機拍攝到提示器痕跡。

據悉，場景位於白宮對面的艾森豪行政大樓（Eisenhower Executive Office Building）南苑禮堂（South Court Auditorium）內，拜登經常利用場景進行視像會議和線上直播活動。

場景配有專業監視器及照明設備，拜登亦利用場景接種輝瑞（Pfizer）疫苗加強劑。場景亦有1個小型座位區，可供新聞從業員及其他活動參加者使用，拜登亦不時在此與其他政府成員舉行視像會議。

拜登已接種新冠疫苗加強劑 敦促美國人打針 【下一頁】

惟做法引來外界批評，新罕布什爾州（New Hampshire）記者莫林斯（Kimberly Morin）質疑，拜登是否被禁止進入白宮。保守派評論員約翰遜（Benny Johnson）質問，為何拜登需要使用僅一街之隔的假白宮場景。

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責任編輯：李俊儀

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