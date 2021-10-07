【串流平台】Disney+香港區訂閱月費正式公布　支援4K兼有港產片

▲ 迪士尼正式公布Disney+香港區的服務定價，用戶可選擇以月費或年費方式支付，每個帳戶最多更可設立7個使用者。

華特迪士尼（Walt Disney）日前宣布，旗下串流影片平台Disney+將於11月16日攻港。而在今（7日）迪士尼正式公布Disney+香港區的服務定價，用戶可選擇以月費或年費方式支付，每個帳戶最多更可設立7個使用者。

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華特迪士尼終宣布，從11月16日起，Disney+香港區會員即可觀賞來自迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰等品牌超過1,200部電影及1.6萬套劇集。用家可透過DisneyPlus.com或Disney+應用程式中訂閱。服務定價則有兩個選擇，分別為月費73港元或年費738港元。

Disney+支援4部裝置同時串流，也可將內容下載到最多10個裝置，每個帳戶可設置最多7個使用者。另外，用家也可使用「GroupWatch」功能，可以連結7名使用者，同步觀看影片，更可以邊看邊用表情符號交流。

▲ 華特迪士尼公司台灣及香港區總經理盧凱恩表示，期望向所有年齡層消費者提供獨一無二、多元化的娛樂內容選擇。（曾耀輝攝）

為了配合香港區服務推出，Disney+的配音和字幕由現時支援23種語言，增加至28種語言，包括粵語、普通話等。同時使用者介面也會升級，增添繁體中文。

另值得一提的是，香港區Disney+將會上映港產片，當中包括：《點五步》、《西游·降魔篇》、及《乜代宗師》等。

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記者：曾曉汶