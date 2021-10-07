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【平價5G手機】Nokia XR20及入門級Nokia G50手機本月發售　可抵擋極端氣溫+設防水防撞功能

科技 15:50 2021/10/07

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諾基亞最近推出的Nokia XR20及Nokia G50手機終於抵港，兩款手機均支援5G網絡，將在本月中旬正式發售。

近年各大品牌陸續推出5G手機產品，5G用戶數目也愈來愈多。諾基亞最近推出的Nokia XR20及Nokia G50手機終於抵港，兩款手機均支援5G網絡，其中入門級Nokia G50手機售價為2,198港元，將在本月中旬正式發售。

<<【手機大戰】果粉升級iPhone 13意慾大跌20%　Google Pixel竟成「跳槽首選」？

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相機性能方面，Nokia XR20配有4,800萬像素蔡司光學認證雙主鏡頭，當中設有全新「SpeedWarp」、以及「Action Cam」模式，方便用戶在任何環境下拍攝穩定及清晰短片。另一款Nokia G50手機，則配備AI智能拍攝的4,800萬像素三主鏡頭。

Nokia XR20手機可在攝氏零下22度至55度的環境下使用，抵擋1.8米高撞擊測試，設有防水功能。另外，該機設有4年定期安全性更新及3年系統更新保證，以及提供2年官方保養。

另一款Nokia G50搭載Snapdragon 480 八核心5G處理器，支援Android 12或以上版本，並享有至少3年定期安全性更新保障。該機備配備6GB內存及128GB儲存容量，售價為2,198港元。

Nokia XR20配備6GB內存及128GB儲存容量，手機售價為4,198港元，兩款新機將於本月內發售。

責任編輯：李寶如

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