【ESG零售】屈臣氏夥全球供應商推行「可持續產品專區」　刺激部分產品銷量急增3倍

▲ 屈臣氏可持續產品專區在今年初才開始試行，而部分產品的銷量更增至300%。（屈臣氏提供圖片及資料圖片）

很多消費者在購物時，亦逐漸留意產品背後的理念、生產方式，可持續產品更能滿足顧客的期望。屈臣氏持續在ESG方面發展，最近亦宣布與全球供應商合作，在門市和電子商店推出超過1,600 款可持續產品。

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合作的供應商包括拜爾斯道夫、GSK、強生、花王、歐萊雅、寶潔、利潔時、資生堂和聯合利華。屈臣氏在全線門市及電子商店提供不同種類的可持續產品，電子商店更設可持續產品專頁，有助顧客快速找到心儀產品。屈臣氏集團 (亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲透露：「可持續產品專區在今年初才開始試行，而部分產品的銷量更增至300%，可見有不少顧客對可持續產品感興趣。」

除了可持續產品外， 屈臣氏集團亦跟供應商合作推出一系列活動推動可持續發展。香港屈臣氏早前與寶潔推出為期3年的「塑膠再生」塑膠容器回收計劃，顧客只要到屈臣氏分店回收任何塑膠產品器皿，便可兌換禮品。由二月起，計畫已回收超過3,400公斤的塑膠。」

而中國屈臣氏與聯合利華合作推廣多芬植萃系列，透過在店舖和網上宣傳可持續產品成分，鼓勵顧客選擇 Clean Beauty的產品。 三款產品均相當受歡迎，銷量同比增長超過40%。

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責任編輯：葉泳珊