  • 31°C
香港時間 : 20211007日 (四) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG零售】屈臣氏夥全球供應商推行「可持續產品專區」　刺激部分產品銷量急增3倍

商業 14:30 2021/10/07

分享：

屈臣氏可持續產品專區在今年初才開始試行，而部分產品的銷量更增至300%。（屈臣氏提供圖片及資料圖片）

很多消費者在購物時，亦逐漸留意產品背後的理念、生產方式，可持續產品更能滿足顧客的期望。屈臣氏持續在ESG方面發展，最近亦宣布與全球供應商合作，在門市和電子商店推出超過1,600 款可持續產品。

【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和 

合作的供應商包括拜爾斯道夫、GSK、強生、花王、歐萊雅、寶潔、利潔時、資生堂和聯合利華。屈臣氏在全線門市及電子商店提供不同種類的可持續產品，電子商店更設可持續產品專頁，有助顧客快速找到心儀產品。屈臣氏集團 (亞洲及歐洲)行政總裁倪文玲透露：「可持續產品專區在今年初才開始試行，而部分產品的銷量更增至300%，可見有不少顧客對可持續產品感興趣。」

除了可持續產品外， 屈臣氏集團亦跟供應商合作推出一系列活動推動可持續發展。香港屈臣氏早前與寶潔推出為期3年的「塑膠再生」塑膠容器回收計劃，顧客只要到屈臣氏分店回收任何塑膠產品器皿，便可兌換禮品。由二月起，計畫已回收超過3,400公斤的塑膠。」

而中國屈臣氏與聯合利華合作推廣多芬植萃系列，透過在店舖和網上宣傳可持續產品成分，鼓勵顧客選擇 Clean Beauty的產品。 三款產品均相當受歡迎，銷量同比增長超過40%。

【供應鏈危機】英國雀巢受司機短缺影響　恐聖誕檔期部份朱古力不能上架

【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
今日
【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和
2021/10/06
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
2021/10/05
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
【航空業ESG】全球航空業加快對抗氣候變遷　望2050年前達到凈零碳排放
2021/10/05
【航空業ESG】全球航空業加快對抗氣候變遷　望2050年前達到凈零碳排放

你可能感興趣

【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
今日 13:40
【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和
22:01 2021/10/06
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
14:27 2021/10/05
【ESG】 疫下企業食肆遇困　推動ESG難過急
資生堂 ESG 屈臣氏 香港 亞洲 零售 倪文玲 可持續發展

下一篇文章

【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【施政報告2021】缺支援展覽業從業員　業界：很多已轉行　恐現「斷層」危機
【施政報告2021】缺支援展覽業從業員　業界：很多已轉行　恐現「斷層」危機
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【疫市營商】玩具車文化漸流行　1:64玩具車銷售增長強勁
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和
【施政報告2021】一文看清施政報告倡建設宜居城市　邁向 2050 年前碳中和
【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【施政報告2021】施政報告提及會展業、再工業化、物流和資金流幫助　一文看清中小企支援
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程
【施政報告2021】政府「商業數據通」平台降中小企業資金流挑戰　業界冀銀行加快審批流程