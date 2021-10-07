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醫院拒為無打疫苗女子移植腎臟 美國議員批涉歧視

環球社會熱點 14:15 2021/10/07

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美國為提升新冠疫苗接種率，多個機構實施限制措施，禁止未打疫苗人士進入。美國科羅拉多州1名女子在社交平台表示，因尚未接種新冠疫苗，接獲通知將被移出等候腎臟移植手術名單。美國議員蓋特納批評醫療系統做法涉嫌歧視，相關醫療系統回應確認，幾乎所有器官捐贈及移植者都需接種新冠疫苗。

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美國女子魯塔利（Leilani Lutali）在Twitter上分享，從位於丹佛（Denver）附近的器官移植中心UCHealth收到的信件，內容指除非魯塔利在30日內接種新冠疫苗，否則將被移出腎臟移植手術等候名單。

魯塔利透露，自己現患上第5階段腎衰竭，因憂慮而尚未接種疫苗。魯塔利表示，手術具有入侵性，已簽署手術免責聲明，不明白為何不能獲得疫苗豁免。

魯塔利更指，捐贈者豐納（Jaimee Fougner）亦收到來信，要求接種疫苗。豐納表示，從魯塔利個案可見，患者選擇治療方案的權利已被剝奪，並透露目前尚未找到另一間醫院做移植手術。

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科羅拉多州眾議員蓋特納（Tim Geitner）形容，UCHealth的決定涉嫌歧視及令人嘔心。UCHealth周二（5日）亦確認，幾乎所有器官捐贈及移植患者都需接種新冠疫苗。發言人韋弗（Dan Weaver）表示，美國其他器官移植中心亦有類似政策，要求患者接種疫苗、戒煙、避免飲酒或證明將服用關鍵藥物，確保手術後不會有強烈的排斥反應。

《華盛頓郵報》指，政策顯示未接種疫苗人士日常成本正不斷增加，同時亦引發道德爭議，利用疫苗接種狀態決定患者獲得有限醫療服務資格。據悉，相關理念引來強烈反對，絕大部分未接種疫苗患者促請醫院採用危機護理標準，優先協助生還機會高的患者。

聯邦數據顯示，目前器官移植等候名單上有逾10萬人。2020年間，只有少部分腎病患者能夠完成移植手術，當局估計，每天約有17人因等不到移植器官離世。

責任編輯：李俊儀

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