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巴基斯坦5.9級地震 大量房屋倒塌釀多死

環球社會熱點 13:40 2021/10/07

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巴基斯坦南部於當地時間周四（7日）凌晨發生黎克特制5.9級地震，造成最少20人死亡，超過200人受傷。由於地震於凌晨發生，大部分民眾在睡覺，難以及時察覺逃生，導致死傷者眾多。有救援人員指，死者大多為婦女及兒童。

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美國地質調查局（USGS）表示，震央位於巴基斯坦南部俾路支省首府奎達（Quetta）以東102公里的偏遠山區城市哈奈（Harnai）附近。USGC起初探測為5.7級地震，但其後修正為5.9級，並確認震源深處9公里，屬淺層地震。

據當地官員表示，有超過100間房屋倒塌，包括政府大樓在內的建築物受損，數百人無家可歸。由於地震於凌晨發生，大部分民眾在睡覺，眾多遇難者被房屋或牆壁壓死。

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有影片拍攝地震發生一刻情境，房屋、電燈搖晃，地震導致多區電力中斷，民眾被逼在街上暫避。由於通往哈奈的道路已被山泥傾瀉阻塞，政府利用直升機將傷者送往醫院，警方正清理道路。

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巴基斯坦災害管理局表示，最少有20人死亡，超過200人受傷，死者大多為婦女及兒童。

責任編輯：郭麗明

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