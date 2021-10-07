默沙東新冠藥物利潤大 開價高生產成本40倍

美國藥廠默沙東（Merck，又譯作默克）研發的新冠肺炎口服藥molnupiravir臨床測試報捷，勢成抗疫一大突破。美媒報稱，molnupiravir在美國的售價將逾700美元，但成本價卻不足20美元，差額足有40倍。

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美國媒體《The Intercept》報稱，早前有報告指5日療程的molnupiravir成本價為17.74美元（約138港元）。但同樣療程的molnupiravir，藥廠計劃向美國政府收取712美元（約5,539港元），超過成本價的40倍。

美國非牟利團體Knowledge Ecology International披露，國防部旗下部門減少國防威脅機構（The Defense Threat Reduction Agency）於2013及2015年間，曾出資逾1,000萬美元（約7,780萬港元），資助艾默理大學（Emory University）研發molnupiravir。

美國國家衛生院（National Institutes of Health，簡稱NIH）亦被指撥出超過1,900萬美元（約1.48億港元），資助艾默理大學。

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但據石英財經網（Quartz）報道，默沙東與聯合研發molnupiravir的Ridgeback Biotherapeutics能夠從中獲利，今年預期盈利將高達70億美元（約544.6億港元）。

美國有政府監察組織指出，molnupiravir的研發過程涉及最少2,900萬美元政府撥款，因此美國政府有責任確保，molnupiravir的售價屬可負擔水平。KEI資深研究員阿比納德爾（Luis Gil Abinader）指出，公眾有資助研發molnupiravir，因此公眾擁有對藥物權利，包括決定以合理價格取得藥物的權利。

不過，Ridgeback Biotherapeutics聯合創辦人霍爾曼（Wendy Holman）早前受訪時否認，曾接受美國政府任何資助生產molnupiravir。

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責任編輯：吳漢培