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華置（00127）獲提私有化股價急漲逾三成　也談長實（01113）私有化可能

股市 13:05 2021/10/07

分享：

華人置業 （00127） 股價半日大升超過三成，中午收報3.81元。華置公布私有化計劃，甘比陳凱韻擬以每股4元私有化華置，涉資最多19億元。有散戶投資者留言為華置是否可以追入，另亦有觀眾想知恒大債務危機事件與華置私有化關係。到底怎解讀？富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎話你知，立即點擊收看／收聽。

重溫今早《ET開市直擊》譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？【按此】

Time code：

00：00 - 港股今早焦點速覽　

01：04 - 外圍市況速覽　美股拗腰倒升

02：07 - 道指期貨及亞太股市早段造好

03：04 - 美股反彈　回調壓力減？

08：19 - 如何判斷美股是否完成調整？

09：35 - 現水平應造淡美股嗎？反向納指vs反向道指點揀

11：53 - 哪些美股可趁回調吸納？

17：47 - 港股上日市況速覽

18：36 - 港股反彈　短綫策略部署

20：40 - 油價造好利油股　短綫前景怎樣？

29：24 - 港股開市前市況速報

31：20 - ET個股推介：新地 （00016）

32：23 - 譚仔國際 （02217） 今日上市追揸沽策略

37：57 - 觀眾問股：華置 （00127） 獲提私有化　企業私有化陸續有來？也談長實 （01113）

44：05 - 觀眾問股：林鄭發展新世北　利好哪些股份？談華潤水泥 （01313） 、中國建築 （03311）

48：52 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 前景如何？

49：51 - 觀眾問股：信義光能 （00968） 前景如何？也談南方太陽能 （03134）

54：32 - 觀眾問股：京能清潔能源 （00579） 買賣操作

55：55 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 買賣操作

56：59 - 觀眾問股：美股蘋果（APPL.US）買賣操作

58：02 - 觀眾問股：美股台積電（TSM.US）買賣操作

01：00：37 - 觀眾問股：美股Sea Limited（SE.US）買賣操作

01：01：45 - 觀眾問股：原油ETF有哪些選擇？FGX原油 （03097） 、F三星原油期 （03175） 、United States 12 Month Oil （USL.US）

01：04：54 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 可以買入嗎？

01：06：07 - 觀眾問股：玖龍紙業 （02689） 前景如何

01：07：23 - 哪些美股可趁回調吸納？

01：11：34 - 港股開市後市況速報

01：11：59 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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