【進口水果】香港成為秘魯農產品第二大亞洲出口地　蔓越莓急增6.9倍

▲ 葡萄、牛油果和蔓越莓是香港最受歡迎的秘魯新鮮產品。（法新社圖片）

秘魯出口至香港的農產品的貨值持續增加，6月份達到1億美元，成為秘魯新鮮食品的第二大亞洲目的地。

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6月份秘魯出口至香港的農產品，貨值按年增長53.9%。葡萄、牛油果和蔓越莓仍然是香港最受歡迎的秘魯新鮮產品。其中，蔓越莓出口量大幅增長，貨值增長6.9倍。

事實上，過去香港一直是秘魯新鮮食品的第二大亞洲目的地。參考2020年數據，秘魯農產品在亞洲的主要出口市場分別是中國（1.82億美元）、香港（1.58億美元）、韓國（1.16億美元）和日本（8900萬美元）；而2021年的數字較去年同期比較增加 20%。

除了以上提及的農產品外，主要負責推廣秘魯的貿易、旅遊及國際形象的PROMPERU指，連鎖超市點點綠於８月和９月期間，亦一直推廣秘魯的奇亞籽和藜麥。稍後在11月的活動和品酒會上，秘魯的酒品pisco亦會以「Pisco Nights」為名上架，香港消費者將能夠在本地幾間酒吧嘗試到這種酒品。

PROMPERÚ指，由於秘魯產品仍具有巨大的發展潛力，該會將透過其設在曼谷的東盟商務辦公室，繼續在香港市場實施推廣活動。

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責任編輯：葉泳珊