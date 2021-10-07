【台灣局勢】習近平據報周六發表對台論述　台股照升2%　5日累計逾百架戰機進入防空識別區

台媒《聯合報》引述消息報道，國家主席習近平將在周六紀念辛亥革命110周年活動上發表重要講話，強調和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。另外，台灣方面表示，10月1日至10月4日，共計近150架解放軍戰機進入台灣防空識別區，數量及頻率之高前所未見。台股未受局勢影響，加權指數今日仍升1.96%，全日收報16713點。

報道指，習近平將重申和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。並會引述孫中山曾言「統一是中國全體國民的希望，不能統一，便要受害」。將堅決粉碎台獨，寸土不讓。統一是任何人任何勢力都無法阻擋的趨勢。

報道引述消息指，習近平在會上的講話，將成內地新時代堅持「一國兩制」和推進兩岸統一基本方略的重要內涵，明表確達堅決反對台獨分裂，反對外來勢力干涉嚴正立場，清晰劃出不容逾越的紅線，同時表明推動和平統一的決心和誠意。

另一邊廂，台灣方面宣布，解放軍戰機自10月1日起至5日止，連續5天進入台灣防空識別區，累計達到150架。台灣媒體引述官方數字指，10月1日共38架次解放軍戰機，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，是台方自從披露即時軍事動態以來，戰機數目最多的一次；10月5日則僅有1架。

相關文章：【TSMC】台積電董事長：芯片供應太珍貴 無人想台灣發生戰爭

【台灣疫情】台積電3員工確診數百員工檢測 與鴻海從復星購1000萬劑復必泰疫苗、最快10月抵台

*同場加映【ET開市直擊】譚仔上市追、揸、沽 油股亮麗仍可追？（附Time code）

必睇 →【ET財智Talk】港股第四季有望反彈？?豐劉紹文教揀新舊經濟股