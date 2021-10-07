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【台灣局勢】習近平據報周六發表對台論述　台股照升　5日累計逾百架戰機進入防空識別區

Hot Talk 12:54 2021/10/07

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台媒《聯合報》引述消息報道，國家主席習近平將在周六紀念辛亥革命110周年活動上發表重要講話，強調和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。另外，台灣方面表示，10月1日至10月4日，共計近150架解放軍戰機進入台灣防空識別區，數量及頻率之高前所未見。台股未受局勢影響，加權指數今日仍升1.9%，最新於16700點徘徊。

報道指，習近平將重申和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。並會引述孫中山曾言「統一是中國全體國民的希望，不能統一，便要受害」。將堅決粉碎台獨，寸土不讓。統一是任何人任何勢力都無法阻擋的趨勢。

報道引述消息指，習近平在會上的講話，將成內地新時代堅持「一國兩制」和推進兩岸統一基本方略的重要內涵，明表確達堅決反對台獨分裂，反對外來勢力干涉嚴正立場，清晰劃出不容逾越的紅線，同時表明推動和平統一的決心和誠意。

另一邊廂，台灣方面宣布，解放軍戰機自10月1日起至5日止，連續5天進入台灣防空識別區，累計達到150架。台灣媒體引述官方數字指，10月1日共38架次解放軍戰機，其中10架殲16深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，是台方自從披露即時軍事動態以來，戰機數目最多的一次；10月5日則僅有1架。

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