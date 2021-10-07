今日推介恒地｜新地、新世界、光大環境、世茂、東方電氣最新部署

恒生指數中午收報24543點，升576點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒地 （00012） ，另亦會分析新地 （00016） 、新世界 （00017） 、光大環境 （00257） 、世茂 （00813） 、東方電氣 （01072） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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00:30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

06:50 –新地 （00016） 十四鄉地多

11:35 –新世界 （00017） 洪水橋地多

12:50 –光大環境 （00257） 上破6.50元始好

15:00 –世茂 （00813） 回企14.50元上始好

17:05 –東方電氣 （01072） 宜守11.50元位

18:30 –恒地 （00012） 古洞區地多

20:30 – 推介股表現記錄

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