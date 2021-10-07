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今日推介恒地｜新地、新世界、光大環境、世茂、東方電氣最新部署

股市 13:00 2021/10/07

分享：

恒生指數中午收報24543點，升576點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒地 （00012） ，另亦會分析新地 （00016） 、新世界 （00017） 、光大環境 （00257） 、世茂 （00813） 、東方電氣 （01072） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00:30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

06:50 –新地 （00016） 十四鄉地多

11:35 –新世界 （00017） 洪水橋地多

12:50 –光大環境 （00257） 上破6.50元始好

15:00 –世茂 （00813） 回企14.50元上始好

17:05 –東方電氣 （01072） 宜守11.50元位

18:30 –恒地 （00012） 古洞區地多

20:30 – 推介股表現記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

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港股 新鴻基地產（00016） 恒基地產（00012） 新世界發展（00017） 光大環境（00257） 世茂集團（00813） 東方電氣（01072） 石鏡泉

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