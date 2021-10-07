【施政報告2021】任志剛：新願景對公共財政帶來挑戰　相信香港有足夠財力及財技

▲ 任志剛表示，實現願景會為公共財政帶來挑戰

施政報告提出包括「北區都會區」等多項房屋及土地政策，行政會議成員、香港金融管理局前總裁任志剛表示，實現願景會為公共財政帶來挑戰，但相信只要香港能夠一如以往，嚴守財政紀律，保持穩如磐石的貨幣金融體系，作為國際金融中心的香港是有足夠的財力與財技，支持新一份施政報告中所描繪令人鼓舞的新發展。

任志剛指出，行政長官以八個中心為香港的整體發展目標，配合雙城三圈的北部都會區為融入國家發展大局的橋頭堡，屬高瞻遠矚，為香港帶來新景象、新希望，亦為紓緩及解決香港的深層次問題帶來新動力。

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他表示，香港的將來，與過往一樣，是建基於能夠扮演內地與外地之間的重要經濟及金融中介人，高效發揮「通道」角色。先決條件是要執政者能夠深入了解國家發展大局，並有策略地規劃，令香港融入國家發展，製造商機，並為香港人提供就業機會和美好的生活質素。

在金融領域上，任志剛認為，深化和豐富與內地金融體系互聯互通是絕對正確的方向，香港人民幣離岸市場，經過差不多20年的發展，是推動人民幣在資本市場自由使用的理想場地。他又指，人民幣毫無疑問是一定要進一步國際化的，而策略性的一大步是大力推動人民幣在國際資本市場上的運用，有意義地提供國際金融交易的貨幣選擇。

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